Promis filmen und besprechen ihr Sex-Leben – so bizarr ist die neue Show «Sex Tape V.I.P.»

Prominente Pärchen filmen sich beim Sex – und Natascha Ochsenknecht schaut zu. So in etwa klingt das Konzept einer neuen Realityshow.

Ein Artikel von

Die einen Sender holen alte Kultformate zurück ins Programm, die anderen überlegen sich zum Teil etwas Neues – und sorgen somit eventuell für den Höhepunkt des Trash-TVs. Ab dem 25. August läuft auf Discovery+ die neue Realityshow «Sex Tape V.I.P.». Moderiert wird das Format von Natascha Ochsenknecht – und die hat in der Sendung eine ganz besondere Aufgabe.

Bild: IMAGO / Sabine Gudath

Promis gewähren Einblicke ins Liebesleben

Denn in «Sex Tape V.I.P.» gewähren zwölf prominente Pärchen intime Einblicke in ihren Alltag und vor allem in ihr Liebesleben. Ganz offen spricht die Moderatorin mit den Teilnehmern der Show über das, was sich zwischen den Paaren im Bett abspielt. Und dafür muss die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht quasi durchs Schlüsselloch schauen.

«Sie zeigen wie sie leben und lieben», heisst es in der Pressemitteilung des Streaminganbieters. Jedes Pärchen hat sich im Vorfeld beim Liebesakt gefilmt und ein ganz persönliches Sextape gedreht. In jeder Folge schauen sich Natascha Ochsenknecht und die 24 Stars drei der Videos gemeinsam an und diskutieren darüber. Dabei sollen «neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Liebesleben und eine glückliche Beziehung» entstehen.

Ganz neu ist das Konzept nicht. Vor zwei Jahren strahlte der Sender TLC eine ähnliche Show aus – nur mit normalen Bürgern. Dieses Mal wagen sich auch die Promis an das Sozialexperiment heran.

Mit Penisverlängerung im Sextape

Mit dabei sind Stars wie Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Realitystar Kate Merlan oder Helena-Fürst-Ex Ennesto Monté mit ihren Partnern. Letzterer hatte sich gerade erst einer Penisverlängerung unterzogen.

Kate Merlan (links) ist ebenfalls dabei. Bild: IMAGO / Andre Lenthe

Auch die Dokusoap-Legenden Frank und Elke Fussbroich nehmen an dem Experiment teil. Bei «Sex Tape V.I.P.» soll es sich jedoch nicht um pornographischen Inhalt handeln, sondern um eine Doku, die das Liebesleben unterschiedlicher Promipärchen zeigt.

((t-online,rix ))