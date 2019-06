Leben

TV

Bachelorette Andrina knutscht sie alle, doch wer knutscht sich ins Finale?



Bild: 3plus

Bachelorette Andrina knutscht sie alle. Aber wer knutscht sich ins Finale?

Folge 8 ist das wahre Chaos? Weil? Sich Andrina für die Entscheidungsunfähigkeit entscheidet. Also für viele Gefühle. Wow.

Und dann ist es wie bei den Oscars, als «La La Land» erst bester Film wurde und dann doch «Moonlight». Chaos total! Gänsehaut pur! Gewitter der Rosen! Sturm im Paradies! Doch dazu später. Willkommen in Folge 8, wo es heisst: Andrina sollte mal ein paar Entscheidungshilfe-Ratgeber lesen. Aber gehen wir toute de suite im Schnellstdurchlauf durch die Sendung.

1. Dreamdate

Anwesend sind Andrina (26), Levin (23) und Dutzende von Affen. Levin trägt einen gelben Pulli, Andrina einen gelben Jupe. They match! Sie begaffen Affen, duschen mit Sponsoren-Gel und knutschen auf Rosenblättern, die aus recycelten «Nacht vo de Rose»-Rosen gewonnen wurden.

Wieso trägt Andrina dünne Träger und Levin einen Langarmpulli? Ah ja, she's hot. Und er so? Bild: 3plus

Andrina sagt, dass sie Lachen beim Sex okay findet. Levin sagt, dass seine Mutter auch seine Coiffeuse sei. Sie tasten Wein. Levin würde Andrina in einer möglichen Zukunft gern Rosé servieren, aber sie hasst Rosé. Egal, denn wo die Hormone lodern, braucht's keinen Rosé mehr:

Levin, beim Anblick von Andrina unter der Dusche «Ha nöd zögeret, ha mi sofort uszoge.»

Andrina: «Mir verflüssed inenad und es isch eifach puri Lideschaft.»

Es wird viel geküsst.

So sieht «inenand verflüsse» aus. Bild: 3plus

2. Dreamdate

Anwesend sind Andrina (26), Danilo (24), diverse Masseurinnen. Erst ist Andrina megahässig auf Danilo. Und dies, obwohl auch er bei ihr das obligate «Chribble im Buch» verursacht. Und obwohl er «eifach nur ready uff sie» ist.

Raedy uff sie. Bild: 3plus

Zuerst haben sie Krach, und Andrina schwimmt hässig davon. Hofft aber «innerlich» (kann man auch äusserlich hoffen?), dass er ihr nachschwimmt. Dann haben sie sich wieder gern und Andrina entlockt ihm, dass er im Gegensatz zu ihr noch nie Sex on the beach hatte. Also den Sex, nicht das Getränk. Zudem steht sie auf erotische Massagen. Auf was noch?

Danilo «Mis Härz brennt uf jede Fall immer.»

Es wird viel geküsst.

«Kenny, Danilo, Levin, ich weiss, wie strange das Ganze isch» Video: watson/Angelina Graf

3. Dreamdate

Anwesend sind Andrina (26), Kenny (23), 1 Voodoo-Priester und ein paar Elefanten. Angeblich wilde. Der Priester sagt, was Andrina trotz «Chribble» spürt: Sie ist nicht bei der Sache. Ihr Herz ist dabei nicht einmal zweigeteilt, nein, es ist in drei vor sich hin chribbelnde Stücke zersprungen! Eins für jeden Mann. Aaaaahhhh!

Kenny hat viel auf dem Kopf. Im Kopf hat er Andrina. Bild: 3plus

Kenny tut das weh. Obwohl es ihm auch recht geschieht, weil er zwischen 16 und 21 die Gefühle von Frauen – sie waren halt zu jung und zu sensibel und öffneten ihm ihre Herzen zu schnell zu weit – ausnutzte. Was Andrina jetzt wiederum nicht gefällt. Macht sie es eben selbst. Irgendwann sinken sie zusammen aufs Bett. Und erwachen nebeneinander. Was ist da passiert??? Hallo Details?

Es wird viel geküsst.

Schläft Kenny hier richtig oder tut er nur so für die Kamera? Bild: 3plus

Nacht vo de Rose

Andrinas Toyboys müssen ihr Liebesbriefe schreiben. Danilo sagt: «Min Buch und min Chopf si immer no extrem durenand im Mömänt.» Was hat er? Magendarm? Oder etwa die gleiche unheimliche Horrorfilmkrankheit (ich sag nur, schaut «The Perfection» auf Netflix!) wie Kenny, der vor Andrina Folgendes sagt?

Folgendes: «Du hesch us dene Raupe i mim Buch jedi Mängi Schmetterling gmacht.»

Architekturstudent Kenny kennt sich aus mit Schönheit. Von Bänklein und Brieflein. Bild: 3plus

Yep. Irgendwann wird sich die eh schon immer sehr blödsinnige Metapher von den Schmetterlingen im Darm von selbst in eine Therapie verabschieden, weil sie derart überstrapaziert wurde.

Kenny kriegt dafür eine Rose. Und hat feuchte Augen.

Und das sagt Levin: «Ich bränne förmlich.»

Levin kriegt dafür auch eine Rose. Und hat auch feuchte Augen.

Levin lässt es inenand verflüsse. Bild: 3plus

Und dann sagt Danilo irgendwas, das sicher von Herzen kommt, aber von da kommt ja auch einfach viel Mist her, weshalb ich nicht aufgepasst habe. Und Andrina sagt auch irgendwas, es dauert ewig, von den Irrungen von Herz und Verstand und so ...

UND DANN KRIEGT DANILO AUCH EINE ROSE, obwohl doch eben gar keine mehr da war, aber jetzt irgendwie doch, und das ist am Ende eine Entscheidung für die Entscheidungsunfähigkeit und wir alle so: ???????????? Ich sag ja, wie einst bei den Oscars.

Danilos Papier (rechts aussen) passt zum Pool. Bild: 3plus

Nun denn, nächste Woche folgt trotzdem die Entscheidung. Für einen. Oder keinen? Es wäre ihr zuzutrauen. Bei uns wird dieser Höhepunkt der TV-Geschichte übrigens live getickert. Von zwei Herren. Die beiden werden leider leiden müssen.

P.S. Apropos Leid: An dieser Stelle, ihr honigsüssen Chribbel-Hasen unter den Usern des uns bekannten Weltalls, schicken wir noch gemeinsam beste Besserung an die liebe Anna Rothenfluh, die heute krank zuhause bleiben musste. Komm bald wieder, liebe Anna, we miss you!

Abonniere unseren Newsletter