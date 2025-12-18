Die «Stefan Raab Show» fällt beim Publikum durch.

Neuer Tiefstwert für «Stefan Raab Show»: So geht es 2026 weiter

Am 17. Dezember lief die letzte Ausgabe der «Stefan Raab Show» – zumindest für dieses Jahr. Die Quoten für diese Folge sind katastrophal. Wie steht es um die Zukunft der Show?

Anika Jany / watson.de

Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass die «Stefan Raab Show» zahlentechnisch kein grosser Erfolg mehr werden wird und die Luft längst raus ist.

Wie sehr dies tatsächlich der Fall ist, zeigt die letzte Show des Entertainers: Am 17. Dezember lief die «Stefan Raab Show» das letzte Mal für dieses Jahr bei RTL, und die Zahlen fielen weiter in den Keller.

«Stefan Raab Show» erreicht neue Tiefstwerte

Nur 570'000 Menschen schalteten laut «DWDL» für die Sendung von Stefan Raab ein, was selbst für die in den vergangenen Wochen nicht so erfolgreiche Show ein neuer Tiefstwert ist.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fanden sich nur 210'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die die letzte Show des Jahres von Raab sehen wollten.

Die schlechten Zahlen sind für Raab keine Seltenheit mehr; erst letzte Woche erzielte die Show ebenfalls schwache Zahlen von 590'000 (via «DWDL»).

Und nicht zu vergessen: Das Vorgänger-Format «Du gewinnst hier nicht die Million» endete vorzeitig nach nur einem Jahr, ebenfalls wegen schlechter Quoten.

Stefan Raab: «Wir kommen natürlich zurück»

Die schlechten Zahlen, die RTL mit Stefan Raabs Show schreibt, zeichnen ein deutliches Bild: Es steht nicht gut um die Sendung.

Nachdem schon Raabs letztes Format «Du gewinnst hier nicht die Million» eingestellt wurde, fragt man sich unweigerlich: Wird RTL jetzt auch Konsequenzen für die «Stefan Raab Show» ziehen?



Laut Raab selbst lautet die Antwort allerdings «nein». In der Show vom 17. Dezember wandte sich der Moderator mit einem klaren Versprechen an sein Publikum:

«Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück.»

Mit dieser Aussage nimmt er den Gerüchten um sein erneutes TV-Aus eindeutig den Wind aus den Segeln.

Keine Programmvorschau für «Stefan Raab Show» bei RTL

Im neuen Jahr soll es also mit der «Stefan Raab Show» weitergehen. Doch ein Blick in die offizielle Programmplanung von RTL gibt zunächst keinen Aufschluss darüber, wann genau die nächste Folge von Raabs Show im Free-TV zu sehen sein wird.

Für den 14. Januar 2026, den ersten regulären Sendeplatz für die «Stefan Raab Show» nach der Weihnachtszeit, ist für die Primetime um 20.15 Uhr bisher nur ein Platzhalter mit den Worten: «Diese Sendung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest» zu finden.

Und auch auf der Ticket-Plattform «raab-tickets.de» herrscht gähnende Leere, wie «web.de» feststellte. Bisher ist für 2026 noch keine einzige Show von Stefan Raab gelistet.

Anfang Dezember hielt sich ein RTL-Sprecher auf Nachfrage von «spot on news» noch sehr bedeckt zu dieser Thematik: «Wir kommunizieren die Sendetermine der ‹Stefan Raab Show› für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf».