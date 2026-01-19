wechselnd bewölkt-1°
Stefan Raab bekommt neue Show bei RTL – das ist darüber bekannt

RTL hat am Montag den Start einer neuen Samstagabendshow verkündet. Der Titel: «Wer weiss wie wann was war?». Ein prominentes Duo übernimmt die Moderation.
Steven Sowa / t-online
Bei RTL befindet sich vieles im Umbruch – nicht erst seit dem Abgang von Thomas Gottschalk, der dem Samstagabendformat «Denn Sie wissen nicht, was passiert» den Rücken kehrte. Auch die hohen Investitionen der Vergangenheit zwingen den Sender in diesem Jahr zu einem harten Sparkurs: 600 Mitarbeiter müssen gehen, Promi-Formate wie «Gala» werden gestrichen.

Doch es werden auch neue Shows angekündigt. So wie jetzt: Barbara Schöneberger erhält ein eigenes Samstagabendformat mit dem Titel «Wer weiss wie wann was war?». An ihrer Seite: Stefan Raab, der 2024 für einen Deal von rund 90 Millionen Euro bei RTL unterschrieb. Auch wenn seine Shows wie «Du gewinnst hier nicht die Million» floppten, bekommt Raab von RTL regelmässig neue Chancen, erfolgreich zu sein. Jetzt soll ihn offenbar Schöneberger dabei unterstützen.

Entertainer Stefan Raab bei der 18. Staffel der RTL-Tanzshow Lets Dance im Coloneum. Kˆln, 14.03.2025 NRW Deutschland *** Entertainer Stefan Raab at the 18th season of the RTL dance show Lets Dance at ...
Stefan Raab bekommt eine neue Show bei RTL.Bild: www.imago-images.de

Mal wieder eine Quizshow bei RTL

Das Duo arbeitete bereits vergangenes Jahr beim ESC-Vorentscheid zusammen. Jetzt sollen sie mit «Wer weiss wie wann was war?» laut RTL «eine unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» liefern, heisst es in der Pressemitteilung.

Es ist das nächste Quizformat für Raab bei RTL. Wann genau die Sendung erstmals ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Der Sender schreibt in seiner Ankündigung lediglich, «Im Frühjahr» gehe die Show an den Start. Klar ist hingegen, dass RTL auf eine Publikumsshow setzt.

Barbara Sch�nenberger bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt. Hamburg, 26.04.2024 *** Barbara Sch�nenberger at the recording of the NDR Talk Show in the NDR television st ...
Die deutsche Moderatorin Barbara Schöneberger.Bild: www.imago-images.de

«Das Studio-Publikum ist dabei selbst Teil der Show und stellt gemeinsam mit prominenten Gästen sein Gedächtnis auf die Probe», heisst es. RTL-Unterhaltungschefin Inga Leschek wird so zitiert: «Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen.» Produziert wird «Wer weiss wie wann was war?» von Raab Entertainment im Auftrag von RTL – und ist damit Teil des millionenschweren Deals, den der Sender mit Raabs Firma abgeschlossen hat.

