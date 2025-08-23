wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Spass
Leben

Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

«Make Air, Not War» – Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

23.08.2025, 12:4623.08.2025, 12:46
Mehr «Spass»

Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland. Aapo «The Angus» Rautio hat den Titel am Freitagabend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen.

Mit dem Sieg von Rautio konnte sich Finnland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des verrückten Wettbewerbs sichern, wie die Veranstalter mitteilten. «Das ist wirklich passiert. Ich kneife mich selbst, um herauszufinden, ob das alles wirklich wahr ist», schrieb der Sieger in seiner Instagram-Story und dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Die Luftgitarren-WM ist Teil des August-Festivals in der Region um Oulo mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. Die Teilnehmer traten unter dem Motto «Make Air, Not War» (Macht Luft, nicht Krieg) auf. Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen.

Der deutsche Kandidat Patrick «Van Airhoven» Culek schaffte es in diesem Jahr auf den vierten Rang. Auf dem zweiten Platz landete der Japaner Yuta «Sudo-chan» Sudo, Platz drei konnte sich Apolline «Lady Attila» Andreys aus Frankreich sichern. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Guardiola über Akanji und Co.: «Es werden einige Dinge passieren» ++ Kadak verlässt Luzern
2
SCB bestätigt Bemström-Zuzug +++ Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron
3
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
Meistgeteilt
1
Selenskyj macht Moskau Vorwürfe +++ Baldiges Gipfeltreffen für Moskau «unrealistisch»
2
«Hungerkampagne» der Hamas hält uns nicht auf +++ Hungersnot im Gazastreifen erklärt
3
Kilmar Abrego Garcia aus Untersuchungshaft entlassen +++ FBI-Razzia bei Ex-Berater Bolton
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Um die AHV-Finanzen steht es plötzlich gut – sagen die neuen Zahlen des Bundes
Bringt Politthriller «The Deal» der Schweiz den internationalen Serien-Erfolg?
Regisseur Jean-Stéphane Bron zeigt endlich das Genf der dramatischen globalen Verstrickungen, das man sich immer schon als Serienstoff gewünscht hat.
Ist etwa Stress das neue Lieblingsthema und -tempo des Schweizer Filmschaffens? Und ist man damit etwa dies- und jenseits des Röstigrabens auf dem grossen internationalen Erfolgstrip?
Zur Story