Joko und Klaas verlieren Show gegen ProSieben – die Strafe folgt sofort



Die Moderatoren Joko und Klaas sind erneut gegen ProSieben angetreten. Dieses Mal steckten sie eine Niederlage ein und müssen nun die Bestrafung über sich ergehen lassen.

In der neusten Folge «Joko und Klaas gegen ProSieben» musste sich das Entertainer-Duo in sechs Spielen und einem Finale am Dienstagabend gegen ihren Arbeitgeber ProSieben behaupten. Doch ein Sieg und damit 15 Minuten Live-Sendezeit als Gewinn waren ihnen diese Woche nicht vergönnt. Stattdessen müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf als Strafe eine nervige Aufgabe übernehmen.

Die beiden TV-Stars müssen eine Woche lang alle Trailer für die Filmvorschau auf dem Sender ProSieben einsprechen. Einen Vorgeschmack lieferte der Sender bereits auf Twitter.

Wir haben gewonnen! Die Strafe für @jokoundklaas: Sie müssen für uns Programmtrailer einsprechen. Alle. Ab heute und bis zur nächsten Folge #JKvsP7. Und so sieht das Ganze dann aus. Kleiner Vorgeschmack ... pic.twitter.com/la45ZeNhBq — ProSieben (@ProSieben) May 20, 2020

So lief die Show ab

Der Sender lässt sich in den meisten Spielen durch prominente Gesichter vertreten. Und die waren am Ende stärker als die Comedy-Stars. Zu den Kontrahenten zählen unter anderem die Entertainer Max Giermann und Kathrin Bauernfeind. Dabei gewannen Joko und Klaas vier der sechs Vorrundenspiele und verschafften sich so einen Vorteil im Finale: Sie mussten statt zehn Aufgaben nur sechs unter Zeitdruck lösen – doch das reichte nicht für den Sieg.

Die TV-Zuschauer waren dennoch begeistert und posteten, wie unterhaltsam die Show doch sei. Auch in den Quoten liess sich der Erfolg der Sendung ablesen.

Herzlichen Glückwunsch 🥳🥳 aber mit so nem tollen Moderator und Joko und Klaas hätte ich auch nichts anderes erwartet! 🙈 #JKvsP7 https://t.co/BwIoFySEix — nina (@steinerninaaa) May 20, 2020

Liebe Sätze wie: "joko und klaas auf Rekordniveau" zeigt die leute wollen MEHR joko und klaas sehen. MEINE Meinung! #JKvsP7 — T. (@TypischTascha) May 20, 2020

Ich weil ich so dankbar für #jkvsp7 bin 🥰 pic.twitter.com/4qbXAOb8bm — Corinna (@Its_Me_Corinna) May 20, 2020

Beste Folge...Beste Quote ...mehr als verdient 😍🙌 Glückwunsch an alle Flamingos 😍🥳 #JKvsP7 https://t.co/KhW8qBjWPb — Lara Reichling (@ReichlingLara) May 20, 2020

War gestern auch die Beste Ausgabe von allen bisherigen Folgen. Glückwunsch auch von mir ❤️ #JKvsP7 https://t.co/wPyQYGLrIi — Paule (@biba9393) May 20, 2020

In der vergangenen Woche waren die beiden Entertainer dem Sender überlegen und gewannen die 15 Minuten Sendezeit. Diese nutzten sie sinnvoll und erreichten ein deutschlandweites Medienecho: Mit der Ausstellung «Männerwelten» zum Thema Gewalt gegen Frauen zeigten sie den TV-Zuschauern schockierende Erlebnisse und Bilder von Frauen im Alltag mit Männern.

