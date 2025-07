Weisst du, wie viel Protein in diesen Produkten ist? Beweise hier dein Pumper-Wissen

So viel Protein wurde in den verschiedenen Produkten im Schnitt geschätzt:

Seniorinnen und Senioren wird etwas mehr Eiweiss pro Tag empfohlen, um Muskelabbau vorzubeugen. Hier empfiehlt das BLV 1,0–1,2 g/kg Körpergewicht pro Tag. Ambitionierte Sporttreibende (ab etwa fünf Stunden Training pro Woche) sollten sich in der Bandbreite von 1,4–2,0 g/kg Körpergewicht am Tag bewegen.

Dass Proteine wichtig für einen gesunden Körper sind, zeigt die Wissenschaft. So gelten Proteine als ein Schlüsselelement beim Muskelaufbau, der Sättigung und beim Stoffwechsel. Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) liegt der Bedarf einer gesunden erwachsenen Person unter 65 Jahren bei 0,83 g pro Kilo Körpergewicht an einem Tag. Dies entspricht bei einem 70 kg schweren Mann 58 g Protein pro Tag und bei einer 57 kg schweren Frau 47 g Protein pro Tag.

Eiweiss – oder Protein – war früher vor allem für Fitnessbegeisterte ein Thema. In den letzten Jahren wurden Proteine aber auch bei Normalsterblichen immer mehr gehypt. Dies machen sich Lebensmittelläden zu Nutze und werben mittlerweile mit «High Protein»-Produkten in jeder Ecke: Müesli, Riegel, Shakes und sogar Brot.

