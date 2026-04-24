Thomas wurde 81 Jahre alt. Bild: keystone

US-Dirigent Michael Tilson Thomas mit 81 Jahren gestorben

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Der amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas, der mit den bedeutendsten Orchestern in den USA und in Europa gearbeitet hat, ist tot. Nach Mitteilung der San Francisco Symphony starb der an einem Gehirntumor erkrankte Dirigent in seinem Haus in der Westküstenmetropole San Francisco. Thomas wurde 81 Jahre alt.

Der in Los Angeles geborene Musiker hatte 1974 sein Debüt an der San Francisco Symphony gegeben. Von 1995 bis 2020 war er Chefdirigent des berühmten Orchesters. In seiner langen Zusammenarbeit mit der San Francisco Symphony dirigierte er dort fast 1'800 Konzerte. 2021 war bei dem Dirigenten, Pianisten und Komponisten Hirnkrebs diagnostiziert worden. Seinen letzten öffentlichen Auftritt als Dirigent hatte Thomas im April 2025 in San Francisco.

12-facher Grammy-Preisträger

Der 12-fache Grammy-Preisträger hat mit bekannten Orchestern mehr als 140 Plattenaufnahmen herausgebracht. Er war 1987 Mitbegründer des Orchesters New World Symphony in Miami, das aus hochbegabten Absolventen von Musikakademien besteht.

2012 trat Thomas beim Bonner Beethovenfest mit dem legendären London Symphony Orchestra auf. Beethoven gehöre zu seinen bevorzugten Komponisten, sagte Thomas damals der Deutschen Presse-Agentur. (sda/dpa)