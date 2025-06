Bild: keystone

Bianca Censori trägt essbare Unterwäsche und erntet Spott von 50 Cent

In New York ist Aufmerksamkeit schnelllebig, doch Bianca Censori gelingt es immer wieder, aus der Masse hervorzustechen. Die Ehefrau von Kanye West sorgt mit ihren gewagten Outfits regelmässig für Schlagzeilen.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Bianca Censori überrascht mit einem Auftritt, der selbst für ihre Verhältnisse aussergewöhnlich ist: Auf den Strassen Brooklyns zeigte sie sich am Wochenende in einem Dessous-Set, das nicht nur knapp, sondern auch essbar war.

Die 30-Jährige war gemeinsam mit ihrem Mann Kanye West unterwegs, gleichwohl es seit Monaten Trennungsgerüchte rund um das schillernde Paar gibt.

Bianca Censori zieht erneut alle Blicke auf sich

Am vergangenen Samstag wurde die Australierin in New York City gesichtet, wie sie ein Dessous-Set trug, das vollständig aus bunten Zuckerperlen gefertigt war. Die Kombination aus BH und Slip in Pastelltönen wurde durch silberne High Heels und eine dunkle Perücke mit Pony ergänzt.

An ihrer Seite zeigte sich Kanye West gegensätzlich dazu in einem grauen Kapuzenpullover und schwarzer Hose.

Dieser öffentlicher Auftritt folgt auf eine Reihe provokativer Outfits von Censori in den letzten Monaten. Bereits bei den Grammy Awards im Februar sorgte sie für Aufsehen, als sie ein nahezu durchsichtiges Kleid trug, das wenig der Fantasie überliess.

Obwohl Gerüchte über einen Ausschluss des Paares von der Veranstaltung kursierten, bestätigte ein Sprecher der Grammys, dass Kanye West und Bianca Censori das Event freiwillig verliessen.

50 Cent legt sich mit Bianca Censori und Kanye West an

Die Reaktionen auf Censoris jüngstes Outfit blieben nicht aus. Der Rapper 50 Cent äusserte sich laut der «Daily Mail» auf Instagram und bezeichnete sie in einem Beitrag als «dirty little wife».

Dazu schrieb er sarkastisch: «Das sieht mir nach freiem Willen aus» – in Anspielung auf eine frühere Aussage Kanye Wests, wonach seine Frau kein Outfit ohne seine Zustimmung tragen dürfe. Inzwischen hat 50 Cent seinen Beitrag gelöscht.

Erst kürzlich sorgt Bianca Censori für Schlagzeilen, als sie sich in New York mit knapper Unterhose und schwarzem Pelz-Oberteil zeigte, inklusive eines tiefen Ausschnitts. Auch hier waren nur die nötigsten Stellen bedeckt.

Bianca Censori, die als Architektin bei Kanye Wests Modemarke Yeezy tätig ist, hat kürzlich auch ihre eigene Firma, Bianca Censori Inc., in Kalifornien gegründet. Auch wegen der Kontroversen um ihre Outfits und Wests öffentliche Äusserungen bleibt das Paar weiterhin im Fokus der Medien.