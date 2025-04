Bei Kanye West und Bianca Censori gibt es gefühlt täglich Schlagzeilen. Bild: keystone

Kanye West bestätigt: Ehefrau Bianca Censori hat ihn verlassen

Kanye West bestätigt die Trennungs-Gerüchte in einem neuen Song. Auch sein Kumpel Sean «Diddy» Combs wird darin erwähnt.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Schlagzeilen um Ye alias Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori. Neben fragwürdigen Aussagen und Nacktauftritten machte Ye zuletzt in einem Ku-Klux-Klan-Outfit von sich reden.

Es hielt sich zudem hartnäckig das Gerücht, Bianca Censori habe genug von den verbalen Entgleisungen des Rappers und habe ihn deswegen verlassen. Nun hat Ye selbst die Gerüchte in einem Track bestätigt. Dieser soll am 3. April erscheinen.

Kanye Wests neuer Song «Bianca»

In dem Song «Bianca», der Teil seines neuen Albums «WW3» ist, rappt Kanye West, dass seine Frau ihn verlassen habe. Eine pikante Stelle lautet:

«Mein Baby, sie ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Spital, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht.»

Die australische Architektin hat laut einer Zeile sogar eine Panikattacke bekommen, heisst es in dem Track. Kanye West werde «nicht schlafen», bis sie wieder zu ihm zurückkommt. Es wird zudem offenbart, dass Ye seine Frau über eine Tracking-Funktion gesucht habe. Es heisst im Song: «Ich weiss wirklich nicht, wo sie ist.» Das Werk zeigt zudem, dass Yes Ausbrüche auf Social Media der Grund seien, wieso sie ihn verlassen habe.

Nächster Eklat um Kanye West

Auch das Cover des Albums sorgt für Entsetzen, denn darauf prangt ein rotes Hakenkreuz. In dem Track wird auch Censoris Familie erwähnt, welche dabei aber nicht gut wegkommt. Diese wolle Ye laut ihm «wegsperren».

Und auch der zurzeit in Untersuchungshaft sitzende Sean «Diddy» Combs und seine Beziehung mit Cassie Ventura dient als Vergleich zu Yes Beziehung mit Censori. Combs machte dabei ebenfalls Schlagzeilen mit Gewaltvorwürfen. Ye suggeriert, er könne sich bald in einer ähnlichen Situation wie sein Kumpel Combs befinden, dessen Gerichtsprozess wegen Menschenhandels bald beginnt.

Sean «Diddy» Combs sitzt in Untersuchungshaft. Bild: keystone

Kanye West verteidigte den Musikproduzenten zuletzt öffentlich und warf Ventura vor, sie habe seinen Freund mit einem Enthüllungsbuch erpressen wollen. Auf Videos aus dem Jahr 2016, die CNN im Mai 2024 veröffentlichte, ist jedoch zu sehen, wie Combs Ventura körperlich schwer anging. Sie trennten sich 2018. (kek)