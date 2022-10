User Unser

Diese 10 Filme haben uns geflasht. Welche sind es bei dir?

Die Tage werden kürzer, die Film-Abende länger. Oder so ähnlich. Zeit für ein paar Streifen, die wir uns angeschaut haben und dir gerne weiterempfehlen würden.

Madeleine Sigrist Folge mir Team watson Folge mir

Dieses Wochenende habe ich überraschenderweise einen richtig spannenden Film gesehen. «Old», ein Thriller. Warum ich darüber so erstaunt bin? Nach Marvel-Filmen in Dauerschleife und Star-Wars-Prequels und -Sequels noch und nöcher, war es in der Tat erfrischend, etwas Neues zu sehen. Ihr wisst schon: andere Story und Protagonisten, neue Kulisse, Plottwists.

Natürlich gibt es noch viele andere Filme, die die letzten Jahre herausgekommen sind, die gar nicht mal so übel waren, dir aber vielleicht entgangen sind. Hier kommt eine – unsere – Auswahl davon.

Und dann, sagt uns, lieber User:innen: Welcher Film hat euch zuletzt so richtig geflasht und warum?

«Old» (2021)

bild: Universal

Eine Familie plant einen mehrtägigen Ausflug ans Meer. Der schöne Strand enpuppt sich als sonderbar, denn jeder, der ihn betritt, altert sehr schnell. Besonders die Kinder bekommen den extremen Alterungsprozess zu spüren. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, den Strand zu verlassen, ist aber gar nicht so einfach. Der Film ist von Minute eins packend, ein bisschen creepy – aber grad noch angenehm-gruselig – und der Schluss schlichtweg grossartig.

Hier ist der Trailer:

«Old» gibt's auf Sky Show und Swisscom TV im Abo, oder zum Mieten auf Apple TV und Google Play.

«The Goldfinch» (2021)

Ein Tipp von Oliver Baroni.

bild: Warner Bros

«Interessanterweise ein Vorschlag meiner 14-jährigen Tochter, die den Film wohl alleine aufgrund der Tatsache entdeckt hatte, dass Finn Wolfhard von «Stranger Things» mitmacht. Ein Kritiker- und Publikumsflop gleichermassen, erstaunte mich dieser Streifen vollends als sanfter, aber zugleich packendes Familiendrama.»

«The Goldfinch» kann auf Sunrise TV/UPC gestreamt werden und auf Google Play, Apple TV, Sky Store oder Swisscom TV gemietet werden.

«Crimes of the Future» (2022)

Ein Tipp von Simone Meier.

bild: Weltkino Filmverleih

«Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen machen in einem Zeitalter, das keinen Schmerz mehr kennt, hochgradig perverse Sachen im Bereich Körperkunst (neue Organe züchten und sie einander im Rahmen einer Performance wieder rausoperieren zum Beispiel). Völlig abgedrehte Ideen und eine Geschichte, die nur unter sehr vielen Drogen entstanden sein kann. Natürlich toll gespielt.»

«Crimes of the Future» ist noch nicht bei den Streaminganbietern verfügbar. Aber bestimmt bald.

«Everything everywhere all at once» (2022)

Ein Tipp von Emily Engkent.

bild: Leonine

«Ich würde ‹Everything everywhere all at once› empfehlen. Einfach etwas erfrischend Anderes. Michelle Yeoh als die widerwillige Heldin ist wie immer fantastisch. Jamie Lee Curtis habe ich gar nicht erkannt. Der Film ist absurd, lustig und doch herzerwärmend.»

«Everything everywhere all at once» kann bei UPC/Sunrise TV gestreamt werden, oder bei Youtube, Swisscom TV, Google Play oder Apple TV gemietet werden.

«Marriage Story» (2019)

Ein Tipp von Sina Alpiger.

bild: netflix

«Ist zwar schon von 2019. But still – so, so gut!»

«Marriage Story» kann auf Netflix gestreamt werden.

«The Power of the Dog» (2021)

Ein Tipp von Dennis Frasch.

bild: Netflix

«Ein tiefer Einblick in die Psyche und die (Homo)-Sexualität eines Mannes zu einer Zeit und einem Ort, an dem ein Mann nur eines sein durfte: ein Macho. Die Landschaftsaufnahmen und langen Einstellungen sind überwältigend und verleihen dem Streifen eine ungemütliche Anspannung, die sich durch den ganzen Film zieht.»

«The Power of the Dog» ist auf Netflix verfügbar.

«The Dig» (2021)

Noch ein Tipp von Oliver Baroni.

«Okay, mit drei meiner Lieblingsschauspieler – Ralph Fiennes, Lily James, Carey Mulligan –, sowie der Plot um die Entdeckung des Sutton Hoo Bootsgrab waren die Vorzeichen schon mal gut gesetzt. Doch das Ausmass meiner Begeisterung erstaunte mich. Bin Fan. Falls ich also eines Tages nicht mehr hier für Watson schreibe, habe ich meine Sachen gepackt und bin Archäologie studieren gegangen, gellet.»

«The Dig» ist auf Netflix verfügbar.

«The Trial of the Chicago 7» (2020)

Ein Tipp von Lara Knuchel.

bild: netflix

«Der Film spielt während den Antikriegs-Demos 1968 in den USA. Gezeigt werden auf zwei Zeitebenen eine aus dem Ruder gelaufene Demo gegen den Vietnamkrieg sowie der anschliessende Gerichtsprozess gegen die progressiven, jungen Demonstranten. Der Film ist trotz des ernsten Themas gespickt mit Situationskomik. Grosse Klasse sind aber vor allem die Schauspielerinnen und Schauspieler (wie Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt oder ‹Borat› alias Sascha Baron Cohen): Die verschiedenen Figuren eint dasselbe Ziel – aber im Glauben an den richtigen Weg dorthin unterscheiden sie sich. Ein heute wieder sehr aktueller Clinch, wie ich finde.»

«The Trial of the Chicago 7» kann auf Netflix gestreamt werden.

«1917» (2019)

Ein Tipp von Niklas Helbling.

bild: Universal Pictures

«Ich war vom Film 1917 sehr begeistert. Dabei begleitet man zwei britische Soldaten während des Ersten Weltkriegs beim Überbringen einer Nachricht aus dem Schützengraben. Die Spannung wird stets hochgehalten, weil die Gefahr des Gegners jederzeit lauert. Sie entgehen dem Tod mehrere Male nur knapp. Dies wird durch die gute Kameraführung noch verstärkt. Und wegen der wenigen Schnitte fühlt es sich an, als wäre man live dabei und würde die Handlung in Echtzeit verfolgen. Der Film bekam dann auch den Oscar für die beste Kamera. Ich würde 1917 in jedem Fall weiterempfehlen.»

«1917» kann auf UPC TV gestreamt oder via Google Play, Apple TV oder Sky Store geliehen werden.

«Gesang der Flusskrebse» (2022)

Ein Tipp von Sabeth Vela.

Bild: Sony Pictures

«Ich bin erst vor zwei Wochen staunend aus dem Film ‹Gesang der Flusskrebse› gelaufen. Der Twist am Ende des Films war einfach grandios und hat meine innere Feministin durchaus befriedigt (es geht um einen Mord, aber ich schwör, es ist gerechtfertigt!)»

«Gesang der Flusskrebse» ist aktuell (Stand Oktober) noch im Kino zu sehen.

Und jetzt du, User:in!

Verrate uns deinen Lieblingsfilm der letzten Jahre!