Diese Feel-Good-Serien schauen wir im Herbst für bessere Laune

«Jemand, in der Regel ein Paar, kauft sich ein mehr oder weniger schäbiges Haus. Dann kommen die «Fixer Upper», das Ehepaar Joanna und Chip Gaines, und bauen aus dem Loch ein ‹Traumhaus›. Traumhaus steht hier in Anführungszeichen, weil der in der Regel verbaute Landhauschic zwar zu Texas passt, für westeuropäische Augen aber schon arg ugly ist. Die Qualitäten der Sendung liegen anderswo, zum Beispiel in der Chemie zwischen Joanna und Chip. Selbstverständlich ist die Show gescriptet und die einzige Fassade, hinter die wir sehen, ist die der Häuser – aber: Joanna und Chip haben Charisma, einen guten Vibe und seichten Humor. Mehr braucht es nicht. Zweitens: Die Hauskäufer sind total aus dem Häuschen, wenn sie am Ende ihr neues Zuhause sehen. Ihre Reaktionen wirken authentisch und vermögen durchaus zu berühren. «Fixer Upper» ist sicher keine tiefgründige Kost, aber Happy-TV, das keine Narben hinterlässt.»

Patrick Toggenweiler