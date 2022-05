«Im Film geht es darum, dass Alex den rund 1000 Meter hohen «El Capitan» im Yosemite National Park besteigen will. Das Spezielle daran: Alex will diesen steilen Granitfelsen ohne Seil und andere technische Hilfsmittel erklimmen. Für mich ist es vom Physischen her etwas vom Extremsten, was ich je von einem Menschen gesehen habe. Schau dir den Film an und versuche dich an das Gefühl zu erinnern, als du als Kind auf einem Spielplatz geklettert bist. Dann versuche dir vorzustellen, wie das an einem 1000 Meter hohen Berg sein muss. Hinzu kommt, dass Alex Art unglaublich interessant ist. Er ist absolut kein Mensch der grossen Show oder der vielen Worte. Diese Facts plus die abartige Bildgewalt des Films macht ihn zu einem Must-see! (Ich glaube, ich schaue ihn heute Abend gleich nochmal.)»

Sergio Minnig