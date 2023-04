Welches ist die beste Serie, die du je geschaut hast?

«Ganz klar, ‹Malcolm in the Middle›. Da stimmt die Story, die Darsteller … Jede Figur ist einfach perfekt. Ich glaube, etwas Lustigeres hat es seither nicht gegeben. Und, exgüsi, Bryan Cranston als Hal hat einfach nur brilliert. In jeder Folge.»

Madeleine Sigrist