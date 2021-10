Diese 9 Städte können wir so gar nicht leiden – und welche ist deine «Hass»-Stadt?

Bei einem Amerika-Trip durfte Las Vegas natürlich nicht fehlen. Für mich im Nachhinein aber eine total überbewertete Stadt. Schön, dass ich jetzt sagen kann, ich war dort, aber that's it.



Die ganze Stadt ist sooo krass künstlich. Wenn ich sinnlos angeordnete Plastikhaufen sehen will, kann ich auch irgendwo an einen Strand gehen.



Und wenn ich eine Reizüberflutung möchte, schaue ich mir einfach auf Youtube japanische Gameshows an, das ist deutlich günstiger.



Darum ist es wohl ganz gut, wenn es heisst: Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.

Sergio Minnig