Ehrlichkeit, Mut, Herzlichkeit: Welche Eigenschaften sind dir am wichtigsten? Stimme ab!

Was muss ein Mensch in seiner Seele tragen, damit du ihn wertschätzt und mit Liebe überhäufst?



Letzte Woche haben wir uns mit den Eigenschaften beschäftigt, die ein Mensch nicht unbedingt haben sollte, um ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Durch das heillose Durcheinander ist natürlich zurecht Verwirrung in der Kommentarspalte entstanden, die von uns viel zu lange nicht bemerkt und dadurch mit viel zu viel Verspätung aufgelöst wurde.

Wahrscheinlich hat uns das Ganze auch die Resultate etwas verfälscht, dennoch wollen wir sie euch nicht vorenthalten. Beim letzten Eigenschaften-Artikel ist uns ein grober Fehler unterlaufen, für den wir uns hier noch einmal in aller Form bei euch entschuldigen wollen: Text und Titel sprachen von positiven Eigenschaften, die Liste enthielt dann aber bloss negative. Wir haben schlicht die Listen vertauscht, so dumm! Das Klicki-Klicki-Tool, wie wir es intern nennen, um solcherlei Daten zu erheben, ist brandneu und wir sind, wie ihr gemerkt habt, im Umgang damit noch nicht so geübt.Durch das heillose Durcheinander ist natürlich zurecht Verwirrung in der Kommentarspalte entstanden, die von uns viel zu lange nicht bemerkt und dadurch mit viel zu viel Verspätung aufgelöst wurde.Wahrscheinlich hat uns das Ganze auch die Resultate etwas verfälscht, dennoch wollen wir sie euch nicht vorenthalten.

Und hier sind sie: 5000 User:innen, die an der Umfrage teilgenommen haben! Ihr habt dafür gesorgt, dass die Hinterhältigkeit und die Rücksichtslosigkeit mit 8 Punkten den Titel der schlimmsten Eigenschaften erhalten haben!

Danke an die rund, die an der Umfrage teilgenommen haben! Ihr habt dafür gesorgt, dass die Hinterhältigkeit und die Rücksichtslosigkeit mit 8 Punkten den Titel der schlimmsten Eigenschaften erhalten haben! Die ganze Liste findet ihr hier. Bild: watson

Heute wollen wir uns nun also wirklich, wirklich den positiven Eigenschaften widmen. Denen, die uns Hoffnung in die Menschheit geben und dank derer wir uns ewige Treue schwören, Blutsbrüder- und schwesternschaften schliessen oder Kinder und Häuser in die Welt setzen.

Zu diesem Zwecke haben wir 26 gemeinhin als positiv betrachtete Eigenschaften gesammelt und wollen nun von euch wissen, wie ihr diese bewertet.

Welche erachtet ihr als besonders wichtig? Welche ist in euren Augen eher ein «nice to have» und welche ganz und gar unerheblich?

Bitte schiebt für eure Einschätzung den pinken Böllen unten auf der Skala von 1 (unwichtig) bis 10 (sehr wichtig) an die für euch passende Stelle und klickt dann auf «Bewerten».

Am Ende folgt dann die Rangliste, die den Schnitt eurer Bewertungen anzeigt.

Welche Eigenschaft die watson-Userschaft wohl am meisten feiert?

Das Ganze erhebt allein schon wegen der sehr subjektiven Auswahl der Eigenschaften natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es lässt sich damit kein generell gültiger Mustermensch beschreiben, aber dafür vielleicht eine musterhafte watson-User:in erahnen!

