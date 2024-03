User Unser: Deswegen wollen wir keine Kinder

«Früher sagte ich immer ganz überzeugt: Ich will Kinder! Bis ich mir Babys und Kinder und deren Eltern mal eingehend angeschaut habe, bis ich mir überlegt habe, was das für mich bedeuten würde.



In dem Moment, in dem du Mutter wirst, hörst du auf, nur noch für dich zu denken, zu planen, zu leben. Das Kind rückt in deinen Lebensmittelpunkt, du trägst die Verantwortung für ein weiteres Menschenleben. So etwas wie ‹Freizeit› wird es lange nicht mehr geben (ausser du hast genügend Kohle, um dein Kind ständig in fremde Obhut geben zu können, was ich aber auch nicht wollen würde).



Ich liebe meine Freizeit, meine Arbeit, meine Freunde, meine Familie, meine Flexibilität und ich kann mir nicht vorstellen, da Abstriche zu machen. Nenne es Egoismus so viel du willst – dank dieser ehrlichen Überlegungen werde ich kein Kind in die Welt setzen, das mit einer möglicherweise überforderten, verbitterten, ungeduldigen Mutter aufwachsen muss.



Dafür werde ich bald eine coole Tante 😎»