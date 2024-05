Das grusige Wetter da draussen ist geil – aus diesen 15+ Gründen

Und, eigentlich, wenn wir so richtig darüber nachdenken, hat der ewige Regen auch seine Vorteile. Uns kommen spontan folgenden Dinge in den Sinn: Ps: Netflixen und Kino findest du nicht in der Liste. Zu einfach.

Holy Shit, bumsen wir jetzt fremd?

Während ich four_4_heaven date, trifft sich Sandro mit Johanna. Unser Plan: Sex. Klingt easy. Wäre es auch. Wenn nur nicht, ach, lest selbst.

Mein Herz rast. Mein Plus rast. Meine Gedanken rasen. Ich bin auf dem Weg an die Limmat, wo ich in ein paar Minuten four_4_heaven treffe. Das ist ein Typ von Tinder. Ich will mit ihm schlafen.