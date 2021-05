Leben

Internationaler Hebammentag: Mythen rund um die Geburt



Video: watson/lea bloch

Hebammen räumen mit den grössten Geburts-Mythen auf

Am 5. Mai ist internationaler Hebammentag. Dieser soll die Solidarität zwischen Hebammen und Frauen auf der ganzen Welt zum Ausdruck bringen.

Die wenigsten Menschen wissen, was den Beruf der Hebamme ausmacht. Belinda arbeitet seit zwei Jahren als Hebamme im Spital, Milena und Luna studieren Hebamme an der ZHAW in Winterthur. Im Video zeigen die drei jungen Frauen auf, was es bedeutet, Hebamme zu sein und gehen den gängigsten Geburtsmythen auf den Grund.

Video: watson/lea bloch

