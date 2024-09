Video: watson/lucas zollinger

Stefan Raab rührt die Werbetrommel für TV-Comeback – wer ist der mysteriöse Doktor?

Michelle nuhn / watson.de

Vor rund zehn Jahren verabschiedete sich Stefan Raab von seinem einstigen Stammplatz im Programm von ProSieben. Seither ist es ruhig um den einstigen Entertainer geworden. Shows, wie «TV total» und «Schlag den Raab», denen er einst sein Gesicht gegeben hatte, fanden fortan unter neuer Moderation statt. Umso mehr überraschte er vor einigen Monaten mit einem Post auf seinem Social-Media-Account. In diesem teaserte er seine Rückkehr an.

Nur kurze Zeit später folgte dann auch Gewissheit. Im Rahmen eines Boxkampfes gegen Regina Halmich wagt sich Raab wieder vor die Kamera. So wird das Duell, welches sich bereits zum dritten Mal ereignet, live im RTL übertragen. Am 14. September soll es so weit sein, die Vorbereitungen sind schon in vollen Zügen.

Als alter, übergewichtiger Mann inszeniert sich Stefan Raab kurz vor seinem TV-Comeback. screenshot:instagram

Im Rahmen dessen teilt er nun erneut einen Clip auf seinem Instagram-Account, der Aufschluss über ein zuvor aufgegebenes Rätsel gibt.

Stefan Raab löst Rätsel um geheimnisvollen Clip

Bevor er sich bei bevorstehenden TV-Spektakel wieder öffentlich präsentiert, gibt Stefan Raab online einen Vorgeschmack auf sein Comeback. So zeigte er sich zuletzt in einem Video, in dem auch Influencerin Pamela Reif einen kurzen Auftritt hatte. Gemeinsam sprachen sie von einem «Doktor», der dem 57-Jährigen vor seinem Kampf unter die Arme greifen soll. Um wen es sich dabei handelt, blieb ein Geheimnis.

Ein neuer Clip löst jetzt jedoch das Rätsel um den geheimnisvollen Mediziner. «Noch 5 Tage …», heisst es da zunächst auf dem Profil des Fernsehproduzenten. Zusätzlich zeigt eine Aufnahme ihn und Pamela beim Betreten einer Klinik. Angekommen im OP erwartet sie schon der ominöse Doktor – und der ist kein Geringerer als Michael «Bully» Herbig. Entgeistert fragt er:

«Frau Reif, was ist das denn?»

Während Stefan Raab, der offensichtlich noch immer in einem Fatsuit zu stecken scheint, schweigt, entgegnet die 28-Jährige nur: «Das ist Stefan Raab.» Eine Enthüllung, die für Entsetzen und Überraschung zugleich sorgt. «Ach du Scheisse...» sind daher auch die abschliessenden Worte von Herbig.

Regina Halmich zeigt sich verärgert über Stefan Raab

Dass Stefan Raab aktuell niemanden an sich ran lässt und stattdessen nur in kurzen Clips auf Social-Media erscheint, stösst vor allem bei seiner Kontrahentin auf Unmut. In einem Interview mit der «Bild» erklärte die einstige Profi-Boxerin deswegen genervt:

«Ich habe seit Monaten nichts mehr von Raab gehört, bin in nichts eingebunden. Ich boxe gegen ein Phantom und bin stocksauer auf Raab Entertainment.»

Das Warten auf ein Lebenszeichen des Entertainers wird jedoch schon bald ein Ende haben – nicht nur für Regina Halmich. Am kommenden Samstagabend werden sie sich im Ring wieder gegenüberstehen. Im Showkampf über maximal sechs Runden à 2 Minuten kommt es dann zum erneuten Kräftemessen der beiden.