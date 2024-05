Häufiges Nachsalzen beim Essen erhöht Krebsrisiko

«Unsere Ergebnisse hielten auch der Berücksichtigung von demografischen, sozioökonomischen sowie von Lebensstil-Faktoren stand und trafen bei vorherrschenden Komorbiditäten genauso zu», so Erstautorin Kronsteiner-Gicevic. (sda/apa)

«Unsere Forschungsarbeit zeigt den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Salzzugaben und Magenkrebs auch in westlichen Ländern auf», wurde Kronsteiner-Gicevic zitiert. «Mit unserer Studie wollen wir das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von extrem hohem Salzkonsum schärfen und eine Grundlage für Massnahmen zur Vorbeugung von Magenkrebs liefern», fasste Studienleiter Tilman Kühn zusammen.

Nun wurden die Daten von mehr als 470'000 Erwachsenen der gross angelegten britischen Kohortenstudie «UK-Biobank» analysiert, wie die MedUni Wien in einer Mitteilung berichtete.

Wie die kürzlich im Fachjournal «Gastric Cancer» publizierte Analyse zeigt, erkranken Menschen, die ihr Essen häufig nachsalzen, um 39 Prozent häufiger an Magenkrebs als jene, die den Salzstreuer bei Tisch nicht benutzen. Der Zusammenhang zwischen Salzkonsum und Magenkrebs ist für asiatische Länder bereits erwiesen.

Wer sein Essen häufig nachsalzt, erkrankt eher an Magenkrebs. Eine Langzeitstudie der österreichischen MedUni Wien zeigt nun erstmals, dass sich dieses Risiko auch in den europäischen Krebsstatistiken niederschlägt.

