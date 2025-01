Das liegt vor allem an der Dunkelheit. Wenn es draussen den ganzen Tag über nicht wirklich hell wird und man die meiste Zeit drinnen verbringt, schüttet der Körper das müdemachende Schlafhormon Melatonin auch tagsüber aus. Deshalb sind in den Wintermonaten viele antriebslos und schlapp.

Und wie kann man diese negativen Assoziationen am besten wieder loswerden? Mit einer neuen Reisekampagne, dachten sich Arnall und die Agenturen Virgin Atlantic und Virgin Holidays. 2018 starteten sie eine Werbekampagne mit der Botschaft: «Nutzt den Start in das neue Jahr und bucht euren nächsten Urlaub».

Wenn in deinem Kopf jetzt nur Fragezeichen sind – keine Sorge. Diese Variablen sind so willkürlich gewählt, dass allen Mathematikerinnen und Mathematikern vermutlich die Haare zu Berge stehen. Arnall liefert keine weiteren Erklärungen zur Formel und nennt auch keine Masseinheiten. Ohne diese wird es allerdings schwierig, auch nur irgendetwas zu berechnen.

Arnall stellte im Jahr 2005 die entscheidende Formel für den Blue Monday auf – mit ihr kann man angeblich den traurigsten Tag des Jahres («the most miserable day of the year») berechnen. Laut seinen Berechnungen fällt dieser Tag jedes Jahr auf den dritten Montag im Januar – in diesem Jahr ist es der 20. Januar 2025.

Depression ist eine Erkrankung – und so fühlt sie sich an

Unpartei­isch? Die Figur des Schieds­rich­ters im Wandel

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gelten vordergründig als neutrale Figuren. Gleichsam sind sie umstritten. Ein Blick zurück zeigt die Herkunft des Schiedsrichterwesens und die Funktionen dieser Vorstellung im Recht und im Sport auf.

Wenn heutzutage im Fussball Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausgepfiffen, beschimpft und als parteiisch betitelt werden, so wird ihre Funktion als neutrale Figur gänzlich in Frage gestellt. Denn die Neutralität ist Voraussetzung für das Funktionieren eines Spiels oder Wettkampfes. Bestechungsskandale, Fehlentscheide und Vorwürfe der Käuflichkeit begleiten die modernen Sportarten jedoch seit Beginn. Bilder von in die Kabinen fliehenden Schiedsrichtern, die von Spielern oder vom Publikum angegangen werden, kennt man in der Schweiz aus den 1990ern. Sie sind zumindest in den oberen Ligen seltener geworden.