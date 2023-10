«Generation Selfie» in der Wildnis Kanadas: Teilnehmer Fritz Meinecke (l.) und «Survival Mattin». Screenshot: YouTube

«7 vs. Wild»: Fans haben bösen Verdacht nach erstem Trailer

Nachdem die zweite Staffel von «7 vs. Wild» noch erfolgreicher war als die erste, wird das nächste Kapitel mit maximaler Spannung erwartet. Diesmal erscheinen die neuen Folgen zunächst in Deutschland beim Amazon-Dienst Freevee, wo sie aber auch umsonst zur Verfügung stehen. Im Herbst/Winter dieses Jahres soll es so weit sein.

Ein YouTube-Trailer (siehe unten) zeigt nun die ersten bewegten Bilder zur dritten Staffel. Darin zu sehen sind gleich mehrere Schreck-Momente. Wenig überraschend diskutieren die Fans bereits lebhaft darüber, wie die Chancen für welches Team stehen.

Heikler Moment für Fritz Meinecke

Fritz Meinecke, der die Show mitbegründet hat, geht mit Survival Mattin in der kanadischen Wildnis an den Start. «Ich sehe was, was du nicht siehst», sagt er in einer hervorstechenden Szene zu seinem Team-Partner.

«Komplett zerfetztes Tier», zeigt sich Survival Mattin entsetzt. Die Kamera zeigt den angeblichen Kadaver aber gerade nicht, womit der Clip das Kopfkino ankurbelt.

Auch ein (lebender) Wolf wird in dem Video eingeblendet. Welches Team möglicherweise diesem Vierbeiner begegnet, bleibt aber ebenfalls erst einmal offen. Dominiert wird die Vorschau insgesamt eher von kritischen Momenten: «Das ist eine Scheisse», schimpft beispielsweise Joey Kelly, der sich mit Jan Schlappen durchschlägt.

Fans sorgen sich um ein «7 vs. Wild»-Team

Besonders hart getroffen zu haben scheint es aber die «Naturensöhne». «Das ist jetzt nicht mehr lustig, Gerrit ist schon wieder hingefallen», berichtet Andy in einer Szene. Sein Kollege sitzt dabei auf dem Waldboden und macht einen extrem resignierten Eindruck.

«Sieht nicht gut aus bei den Naturensöhnen», hält ein User bei Reddit fest. Da die Serie in ihren vorigen Staffeln schon so manchen Twist bereithielt, sollte andererseits wohl nicht zu voreilig auf ein frühes Aus von Gerrit und Andy gewettet werden.

Mit Interesse beäugt werden derweil auch bereits die Shelter der Teams. «Max und Rumathra haben ihr Shelter wohl an der Küste, bin gespannt ob jemand richtig im Wald ist», schreibt beispielsweise ein User auf Reddit. Eine andere Person kommentiert darunter, dass eventuell Hannah Assil und Affe auf Bike ihr Lager im Wald aufgeschlagen haben. Joey und Jan hingegen «haben sich wohl für einen Hybrid aus Höhle und Shelter entschieden».

«7 vs. Wild»: Verwirrung um Staffel-Start

Joey Kelly war es kürzlich übrigens auch, der neue Informationen zum Release der dritten Staffel verraten hat – oder zumindest verraten wollte. «Das läuft ab dem 30. – ich glaube – Oktober bei Amazon, dann vier Wochen später über die '7 vs. Wild'-Kanäle, also Youtube», sagte er im ZDF bei «Volle Kanne».

Ursprünglich hatte Amazon jedoch angekündigt, die neuen Folgen stets dienstags und freitags bei Freevee zu veröffentlichen. Der 30. Oktober ist aber ein Montag. Im Trailer ist weiterhin lediglich von «Herbst/Winter» die Rede.

Das Video

Diese sieben Teams treten gegeneinander an:

Fritz Meinecke und Survival Mattin

Jens «Knossi» Knossalla und Sascha Huber

Papaplatte und Reeze

Trymacs und Rumathra

Joey Kelly und Andreas Kieling

Die Naturensöhne

Hannah Assil und Affe auf Bike

