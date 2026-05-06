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Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz: Das Konzept für Bellevue Noel

Besucher am Weihnachtsmarkt Wienachtsdorf auf dem Zuercher Sechselaeutenplatz, am Sonntag, 10. Dezember 2023 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Das Weihnachtsdorf vor dem Opernhaus auf dem Sechseläutenplatz in Zürich hat seine Tore für immer geschlossen.Bild: keystone

Konzept vorgestellt: So soll der neue Weihnachtsmarkt am Bellevue dieses Jahr aussehen

06.05.2026, 16:4306.05.2026, 16:43

Die Stadt Zürich teilte im letzten Dezember mit, dass das seit Jahren bestehende Weihnachtsdorf am Bellevue zum letzten Mal vom Veranstalter Schöne Bescherung AG aufgestellt wurde. 2026 übernimmt ein neuer Organisator die Planung, auch wird der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsdorf , sondern Bellevue Noël heissen.

Wie ein Bild der Stadt Zürich von damals zeigt, prägt ein riesiger Adventskranz mit einem Durchmesser von 50 Metern sowie vier grossen Kerzen den neuen Weihnachtsmarkt. Am Mittwoch haben die neuen Veranstalter rund um Gastrounternehmer Alex Ruf von der Future Events GmbH ihr Konzept vorgestellt. So soll der neue Weihnachtsmarkt im November aussehen:

So soll der Weihnachtsmarkt Bellevue Noel auf dem Sechseläutenplatz 2026 aussehen.
Mit Blick in Richtung Bürkliplatz.Bild: bellevue noel
So soll der Weihnachtsmarkt Bellevue Noel auf dem Sechseläutenplatz 2026 aussehen.
Mit Blick in Richtung Bellevue.Bild: bellevue noel
So soll der Weihnachtsmarkt Bellevue Noel auf dem Sechseläutenplatz 2026 aussehen.
Mit Blick in Richtung Opernhaus.Bild: bellevue noel
So soll der Weihnachtsmarkt Bellevue Noel auf dem Sechseläutenplatz 2026 aussehen.
Der Blick aus der Luft.Bild: bellevue noel

«Im Zentrum steht ein riesiger, begehbarer Adventskranz aus Holz, bei welchem vier grosse Holzkerzen für die Werte Gemeinschaft, Hoffnung, Frieden und Freude stehen und symbolisch an den Adventssonntagen entzündet werden», schreiben die Veranstalter in einer dazugehörenden Medienmitteilung.

«Wir wollen ein neues architektonisches Wahrzeichen von Zürich schaffen, das international ausstrahlt und in der Weihnachtszeit Frieden und Zusammengehörigkeit symbolisiert», erklärt Alex Ruf am Mittwoch. «In bewegten weltpolitischen Zeiten scheint dies wichtiger denn je.»

Wie ein erster Plan zeigt, sollen die Essens- und Marktstände durch den riesigen Adventskranz aus Holz getrennt werden. Im Inneren des Kranzes befindet sich die Hauptbar, davor das Fondue Chalet. Auch ein Kinderdorf findet sich auf der Karte:

So soll der Weihnachtsmarkt Bellevue Noel auf dem Sechseläutenplatz 2026 aussehen.
So soll der Weihnachtsmarkt 2026 auf dem Bellevue ausschauen.Bild: bellevue noel

(leo)

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