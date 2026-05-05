Nach der Blüte stirbt die ursprüngliche Pflanze langsam ab. Bild: Botanische Garten | UZH

Riesenbromelie in Zürich blüht zum einzigen Mal in ihrem Leben

Ein seltenes Naturspektakel in Zürich: Im Botanischen Garten hat eine 15-jährige Riesenbromelie zu blühen begonnen. Die Pflanze blüht nur ein einziges Mal in ihrem Leben.

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Der Blütenstand der Pflanze mit dem Namen Alcantarea imperialis werde sich in den kommenden Tagen und Wochen weiter entfalten, teilte der Botanische Garten der Universität Zürich am Dienstag mit. Dabei sollen sich viele cremeweisse und duftende Einzelblüten öffnen.

Nach der Blüte stirbt die ursprüngliche Pflanze langsam ab. Zuvor bildet sie jedoch Ableger, die ihr Überleben sichern.

Besucherinnen und Besucher können die Blüte im Savannenhaus sehen. Bild: Botanischer Garten | UZH

Die Pflanze stammt ursprünglich aus der Nähe von Rio de Janeiro in Brasilien, wo sie von Fledermäusen bestäubt wird.

Sie wächst auf Felsen und nicht im Boden. Ihre Blattrosette kann nach rund zehn Jahren einen Durchmesser von bis zu 1,5 Metern erreichen. Besucherinnen und Besucher können die Blüte im Savannenhaus sehen. (sda)