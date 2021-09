Kinderreporter lässt AfD-Spitzenpolitiker auflaufen – mit nur einer Frage

Der deutsche Wahlkampf ist in vollem Gange. In zwei Wochen wird der Bundestag neu gewählt. Dann wird auch bekannt, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Angela Merkel wird. Keine Chance aufs Kanzleramt darf sich die AfD ausrechnen. Die Partei am rechten Rand kommt gemäss den letzten Umfragen auf etwas mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen und liegt damit deutlich hinter der Union, der SPD und den Grünen zurück.

Die AfD wird momentan angeführt vom Spitzenduo Alice Weidel und Tino …