YB neuer Leader, weil Basel beim FCZ verliert – St.Gallen siegt weiter

In der 12. Runde der Super League kommt es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Meister Young Boys setzt sich im Derby gegen Thun 4:2 durch und überholt den FC Basel, der in Zürich 2:3 verliert.

Der FC Zürich kam im Klassiker mit Basel zu einem seltenen Erfolgserlebnis. Die Zürcher bezwangen den Leader der Super League in der 12. Runde dank seinen Neuzuzügen mit 3:2. Es bedurfte für den FCZ der besten Saisonleistung, um zum Ende die drei Punkte in Zürich zu behalten – spielerisch wie mental.

Denn hatte vor der Partie vieles für Basel gesprochen, bekamen die Argumente für einen Auswärtssieg nach einer Viertelstunde weiteren Zuwachs. Schiedsrichter Urs Schnyder erkannte nach einem …