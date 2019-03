Overtime-Wahnsinn! Bern geht in der 96. Minute k.o. – Zug und Biel fehlt noch ein Sieg

Zug und Biel brauchen in den Playoff-Viertelfinals der National League noch einen Sieg zur Halbfinal-Qualifikation. Qualisieger Bern verliert derweil auch das zweite Heimspiel in der Serie gegen Servette, und zwar 2:3 in der 2. Verlängerung. Johan Fransson trifft in der 96. Minute.

» Hier geht's zum Liveticker der 3. Playoff-Runde.

Der SC Bern befindet sich gegen Genf-Servette bereits wieder in Rücklage. Die Berner verlieren auch das zweite Heimspiel, diesmal mit 2:3 in der zweiten Verlängerung. Der schwedische Verteidiger Johan Fransson schoss den Genève-Servette Hockey Club ins Glück. Nach 95:49 Minuten liess Berns Goalie Leonardo Genoni Franssons Schuss passieren. Dieser 45. Torschuss der Servettiens schien nicht unhaltbar.

Erst einmal dauerte auf Schweizer Eis eine …