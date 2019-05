Medien

Beem: Newsportal watson nutzt Werbeplattform vorerst nicht



watson nicht in «mysteriösen Kästchen» am HB Zürich

watson wird zur Lancierung der Werbeplattform Beem nicht mit am Start sein.

Eine befriedigend userfreundliche Integration von Beem in der watson-App ist uns trotz grosser Anstrengungen nicht rechtzeitig gelungen. Deshalb hätten wir unseren App-Usern und der interessierten Öffentlichkeit bezüglich der Anwendung auch nicht verlässlich kommunizieren können.

Wir möchten uns für die entstandenen Unsicherheiten und Ängste entschuldigen und folgende entscheidenden Fakten, die via Social und älteren Media fälschlicherweise verbreitet worden sind, richtig-, beziehungsweise klarstellen:

Beem war nie und ist nicht in die watson-App integriert, das entsprechende Update wäre für den Montag 3. Juni geplant gewesen

Beem hat infolgedessen nicht und hätte auch nie gegen den Willen der watson-App-User mit Werbemitteln interagiert

Die watson-App nutzt voreingestellt weder Standort noch Mikrofonzugriff, geschweige denn tut sie das, ohne aktives Opt-In/Zustimmung seiner NutzerInnen

Wir haben es auch versäumt, in befriedigender Weise darzulegen, wie die Technologie im Allgemeinen funktioniert, noch was sie in der watson-App konkret macht, was die Chancen und die Risiken sind.

NutzerInnenfreundlichkeit und Transparenz sind indes die höchsten Gebote der watson-Bibel. Deshalb haben wir im Rahmen einer Neubeurteilung entschieden, die Technologie vorerst nicht zu nutzen.

Euer Team Watson

Abonniere unseren Newsletter