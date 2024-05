Shayna Steele @ Musig im Pflegidach, Muri

Ein Feuerwerk der Energie: Shayna Steele bringt die Leute zum Tanzen



Am Sonntagabend, dem 21. April 2024 präsentierte Shayna Steele ihr neues Album «Gold Dust» im «Pflegidach» Muri. Die Sängerin überzeugte mit ihrer dynamischen Stimme, geprägt von Soul und Jazz-Elementen, und kreierte eine ausgelassene Stimmung. Das Publikum tanzte, klatschte und konnte fast nicht auf den Stühlen sitzenbleiben.

lisa wille

Eine Hand eingestützt, die andere hoch in die Luft getreckt: mit dieser Power-Pose und einem Luftsprung beendete Steele ihren Auftritt. Der Saal war bis zur letzten Reihe gefüllt und das Publikum tobte. Bereits zum 6. Mal spielte die Künstlerin im «Pflegidach» und bezeichnete es sogar als «Zuhause». Immer wenn sie zurückkehre, fühle sie sich entspannt und friedlich.

Die Autorin ist Schülerin an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Ein wahres Energiebündel

Wenn man nach ihrem Konzert etwas über Steele sagen kann, dann , dass sie eine unglaubliche Bühnenpräsenz und Energie hat. Während des ganzen Konzertes hatte man das Gefühl, die New Yorker Sängerin performe ihre Lieder nicht nur mit ihrer starken Stimme, sondern mit ihrem gesamten Körper. Ihr Markenzeichen an diesem Abend war der «Hairflip»: Sie warf ihren Kopf zur Melodie hoch und runter, nach links und nach rechts und zog so das Publikum wahrlich in ihren Bann. Es wurde getanzt, gesprungen, geklatscht und ordentlich gejubelt. Ihre präzise Stimmbeherrschung mit vielen hohen, langen Tönen und schwierigen Melodien liess Staunen und Bewunderung durch die Menge gehen.

Shayna Steele - "I Believe To My Soul" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

«Gold Dust» und seine Entstehung

Steeles Album «Gold Dust» wurde in nur vier Tagen aufgenommen, denn die durch das Coronavirus verschärften Massnahmen erschwerten den Zugang zu den Tonstudios in New York. Das Album entstand während der Corona-Pandemie, und handelt auch davon. Steele war inspiriert von der im Lockdown zusätzlich verbrachten Zeit mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann. Die Pandemie motivierte sie ebenfalls dazu, ihr Musikstudium am “Berklee College of Music» nach 30 Jahren wieder aufzugreifen, wo sie nun im letzten Jahr ist/steht.



Von politischen Themen und Liebesgeschichten

«Gold Dust» handelt von vielen verschiedenen Momenten und Gefühlen aus dem Leben der Künstlerin. Sie sagte, sie wolle den Menschen etwas mitgeben und sie mit ihrer Musik heilen. So schrieb Steele zum Beispiel einen Song über die Liebe ihrer Eltern. Mit «The first time I saw you» erzählt sie in einer virtuosen, jazzigen Melodie die Geschichte über die Liebe zweier Menschen zueinander – ihrer Eltern. Die Künstlerin greift aber gezielt auch ernstere Themen auf, wie die Teilung von politischen Meinungen in einer Gesellschaft.

In ihrem Song «The Bloodline» spricht sie speziell die politische Situation in den USA an. Sie betont, dass trotz Meinungsverschiedenheiten jeder jeden unterstützen solle. Die Sängerin bringt mit diesem Album alle wichtigen Dinge des Lebens auf den Punkt. Steele meinte: «Ich habe zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben mehr Klarheit über mich als Künstlerin als jemals zuvor. «Gold Dust» ist ein Spiegel meiner persönlichen Entwicklung und bringt mein volles Potenzial als Sängerin und Künstlerin zum Ausdruck.»