Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins tot

Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin «Semana» am Freitag (Ortszeit) online. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten. (sda/dpa)

Der Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, ist tot. «Die Familie der Foo Fighters ist durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört», teilte die Rockband in der Nacht zum Samstag bei Twitter mit. Hawkins war 50 Jahre alt.

Marius Baer geht für die Schweiz an den ESC – wie findest du seinen Song?

Der Appenzeller Marius Baer nimmt für die Schweiz am Eurovision Song Contest teil. Der 28-Jährige geht mit dem Song «Boys Do Cry» auf Punktejagd. Der ESC findet in diesem Jahr in Turin statt.