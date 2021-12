Ziehharmonika-Skulptur

Hilfe, die Frau macht das Kunstwerk kaputt! Ach nein, doch nicht

Aktuell werden in der Klein Sun Gallery in New York die Werke des chinesischen Künstlers Li Hongbo präsentiert. Das Besondere an seinen weissen Skulpturen: Obwohl sie aussehen, als wären sie aus Gips oder Porzellan gefertigt und in ihrer Form unveränderbar, verhält es sich in Wahrheit ganz anders. Die Kunstwerke sind aus Papier gemacht und lassen sich wie eine Ziehharmonika auseinander ziehen – und anschliessend wieder haargenau aufeinander setzen.

In der Galerie führt eine Angestellte vor, wie man die Skulpturen bis zur völligen Unkenntlichkeit verunstalten kann.

Die Besucher dürfen die verblüffende Kunst nicht nur betrachten, sondern auch anfassen und selbst deformieren – Vorraussetzung sind nur ein paar weisse Handschuhe, damit die Papierfiguren schön sauber bleiben.

Im etwas älteren Video weiter unten sehen Sie, wie die Kunstwerke von Li Hongbo entstehen.

Via This Is Colossal