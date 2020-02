People

Trauer um Caroline Flack: Ex-Freundin von Prinz Harry tot aufgefunden



Bild: AP

Trauer um Caroline Flack: Moderatorin und Ex-Freundin von Prinz Harry tot aufgefunden

2009 ging sie eine Liaison mit Prinz Harry ein. Elf Jahre später ist Caroline Flack tot. Die Moderatorin, die Shows wie «Love Island» moderierte, wurde nur 40 Jahre alt.

Einen Tag nach Valentinstag ist Caroline Flack tot. Das teilte am Samstag ihre Familie der «Daily Mail» mit. «Wir können bestätigen, dass unsere Caroline am heutigen 15. Februar gestorben ist.» Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Wie mehrere britische Medien berichten, soll die Moderatorin ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.

Ihre Liebelei mit Prinz Harry

Bekannt wurde sie in Grossbritannien als Moderatorin. Bei uns hingegen war Caroline Flack vor allem für ihre Liebelei mit Prinz Harry berühmt geworden. 2009 lernte die damals 30-Jährige den fünf Jahre jüngeren Prinzen kennen. Die Moderatorin und der Queen-Enkel trafen sich immer öfter – bis die Beziehung an die Öffentlichkeit geriet. Als das Techtelmechtel publik wurde, hatte der Prinz das Techtelmechtel beendet.

In ihrer Autobiografie «Storm in a C Cup» schrieb sie 2015: «Nachdem die Story rauskam, war's das. Wir mussten aufhören, uns zu treffen. Ich war nicht länger Caroline Flack, TV-Moderatorin. Ich war Caroline Flack, Prinz Harrys wildes Mädchen.»

Zuletzt hatte Caroline Flack im Dezember für Schlagzeilen gesorgt. Die Moderatorin, die Shows wie «Love Island», «The X Factor» und das Dschungelcamp moderierte, wurde kurz vor Weihnachten festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt.

Bild: AP

Die 40-Jährige soll in ihrer Wohnung einen Mann angegriffen haben. Bei dem Opfer handelte es sich um ihren 13 Jahre jüngeren Freund Lewis Burton. Der 27-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

«Ich werde nicht schweigen»

Danach war Caroline Flack von der Bildfläche verschwunden. Auch auf Instagram wurde es ruhig um die Moderatorin. An Heiligabend schrieb sie dann eine Nachricht an ihre Fans: «Mir wurde geraten, nicht online zu gehen, aber ich wollte allen, die dieses Jahr so ​​unglaublich nett zu mir waren, frohe Weihnachten wünschen.» Weiter schrieb sie: «Diese ganzen Untersuchungen und Spekulationen sind einfach zu viel für eine Person, die allein damit klarkommen muss.»

Sie sei auch nur ein Mensch. «Ich werde nicht schweigen, wenn ich eine Geschichte zu erzählen habe und ein Leben, mit dem ich weiter machen muss. Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mich wieder besser zu fühlen und um einige Lektionen zu lernen, aus der Situationen, in die ich mich gebracht habe.»

Ihr letzter Post

Erst siebeneinhalb Wochen später meldet sie sich auf Instagram zurück. Die Moderatorin teilte eine Collage von sich und ihrem Hund Ruby. Die Schnappschüsse kommentierte sie ganz schlicht mit einem roten Herzchen. Wenige Stunden später ist Caroline Flack tot.

Laut übereinstimmender Medienberichte aus Grossbritannien soll sie sich das Leben genommen haben. Die genaue Todesursache ist aktuell noch ungeklärt. Caroline Flack wurde nur 40 Jahre alt.

Lewis Burton hat sich zum Tod seiner Freundin noch nicht geäussert. Viele Medien spekulierten, ob sich das Paar nach dem Streit im Dezember getrennt hatte, das dementierte der 27-Jährige vergangene Woche. Auf Instagram schrieb er: «Caroline ist meine Freundin, alles andere, was ihr lest, ist nicht wahr.» Zudem teilte er am Valentinstag noch ein gemeinsames Foto mit Caroline.

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

