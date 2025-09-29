Farbzauber im Herbst bild: Martin Mägli

Goldene Tage, bunte Wälder – auf ins Entlebucher Herbstabenteuer!

Wenn der Herbst die UNESCO Biosphäre Entlebuch in leuchtende Farben taucht, wird’s richtig gemütlich – und ein bisschen wild. Die Moore glitzern im Goldton, Hirsche röhren in der Ferne, und in den gemütlichen Beizen locken feine Wildgerichte. Die Wandersaison ist in vollem Gange – frische Luft, klare Fernsicht und raschelndes Laub inklusive.



Damit du das Beste aus deinem Herbstbesuch herausholst, haben wir hier 6 Tipps für goldene Herbsttage für dich:​

Wandern im Farbenrausch

Die Natur im Herbst ist ein einziges Farbenfeuerwerk – und am besten erlebst du es auf der fünftägigen Erlebnisreise Moorlandschaftspfad. Du wanderst durch mystische Moore, bunte Wälder und über uralte Passrouten – Übernachtungen und Gepäcktransport inklusive. So lässt sich der Herbst geniessen!

Das Moor in seinen Herbstfarben – einfach WOW bild: FELDERVOGEL

Golden Hour auf dem höchsten Luzerner Berg

An den Wochenenden im Herbst kannst du das Brienzer Rothorn etwas länger geniessen. Mit seinen 2350 m ü. M. ist er der höchste Berg im Kanton Luzern und bei Sonnenuntergang wartet ein Farbenspiel der Extraklasse auf dich. Geniesse weite Blicke über die herbstlichen Berggipfel, während die Sonne langsam hinter den Bergen versinkt. Gänsehaut garantiert! PS: Steinbock-Beobachtungen nicht ausgeschlossen! Mit den Extrafahrten gelangst du nach Sonnenuntergang mit der Luftseilbahn wieder zurück nach Sörenberg.

Das sanfte Abendlicht und mit etwas Glück gibt’s einen Blick auf die Steinböcke. bild: Martin Mägli

Die schönsten Aussichten

Die beste Fernsicht, mystische Nebelmeere und angenehm milde Temperaturen – im Herbst lohnt sich der Aufstieg auf einen Entlebucher Gipfel besonders. Ein echter Klassiker ist die Rundwanderung zum Fürstei: Auf dieser abwechslungsreichen Tour wanderst du durch goldene Moore, steigst über sanfte Alpweiden hinauf und wirst mit einem traumhaften Panorama über das Nebelmeer belohnt.

Unterwegs zum Fürstei – die Aussicht ist bereits beim Aufstieg himmlisch Bild: Martin Mägli

Familienzeit

Ob auf dem Moorerlebnisweg, beim Tiere-Spotten oder beim gemeinsamen Blättersammeln: Für Familien ist der Herbst die perfekte Jahreszeit, um gemeinsam die Natur zu entdecken. Auf dem 3D-Bogenschiessparcours in Sörenberg geht’s mit Pfeil und Bogen auf eine spannende Entdeckungstour durch den herbstlichen Wald. Tierfiguren, knifflige Ziele und ganz viel Spass an der frischen Luft – perfekt für einen Familienausflug mit Actionfaktor.

Weidmannsheil auf dem 3D Bogenschiessparcours. bild: Yannick Röösli

Die schönsten Laubwälder

Die Entlebucher Laubwälder sind im Herbst echte Farbkunstwerke. Ein Spaziergang durch raschelndes, buntes Laub wirkt wie ein Kurzurlaub fürs Gemüt. Besonders schön: der Emmenuferweg, der auf mehreren Etappen die farbenprächtigen Uferwälder entlang des Flusses zeigt und immer wieder tolle Fotomotive bietet.

Herbstlicher Emmenuferweg. bilder: Felder Photography

Wildspezialitäten & Herbstgenuss

Aus einheimischer Jagd zaubern die Entlebucher Gastgeber feine Wildgerichte auf den Tisch. Und auch wer lieber auf Fleisch verzichtet, kommt auf seine Kosten: Kürbis-Ravioli, würzige Steinpilzsuppen oder knackige Herbstsalate mit Pilzen bringen den Geschmack des Herbstes auf den Teller.

Lecker! Wildspezialitäten im Restaurant Bahnhöfli Entlebuch. bilde: Hurrah.ch