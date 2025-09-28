Die E-ID steht auf der Kippe, und das überrascht. In den Umfragen deutete kaum etwas auf einen Nein-Trend hin. Namhafte Gegner in der ersten Abstimmung 2021 hatten ins Ja-Lager gewechselt. Die Gegnerschaft hingegen war ein heterogener und zerstrittener Verbund aus Staatskritikern und Netzaktivisten. Eine Erklärung für das drohende Nein könnte ein verbreitetes Misstrauen sowohl gegen den Staat wie die digitale Welt sein, obwohl wir dort immer mehr Spuren hinterlassen, etwa durch das bargeldlose Bezahlen. Viele dürften zudem ein Gefühl von Zwängerei gehabt haben, und das hat schon mancher Abstimmungsvorlage geschadet.