Der Kanton Fribourg sagt Ja zur E-ID. Das Komitee freut sich zusammen mit dem Fribourger Nationalrat der Grünen, Gerhard Andrey.
Liveticker
Krimi bei der E-ID ++ Fiechter über Umfragen: «Das ist Gugus» ++ Ja beim Eigenmietwert
- Am 28. September stimmt die Schweiz über zwei nationale Vorlagen ab.
- Zum einen geht es um die E-ID. Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Alle Infos dazu findest du hier.
- Zum anderen geht es um den Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Alle Infos dazu und was es mit dem Eigenmietwert zu tun hat, findest du hier.
- Auf kantonaler Ebene finden ebenfalls diverse Abstimmungen statt. Die Resultate findest du hier.
Schicke uns deinen Input
14:43
Fribourger Freude beim Ja-Komitee der E-ID
14:41
Die Resultate aus den Kantonen
Auch auf kantonaler Ebene gibt es diverse Abstimmungen. Die Resultate dazu findest du hier:
14:31
Fünfte Hochrechnung
Nach wie vor steht es bei der E-ID 50:50. Die neueste Hochrechnung von 14.30 Uhr bringt keine neuen Erkenntnisse.
14:01
Vierte Hochrechnung ist da
Auch die vierte Hochrechnung liefert keine neuen Erkenntnisse. Bei der E-ID steht es nach wie vor 50:50.
13:55
FDP-Dobler zur E-ID: «Es ist noch alles möglich.»
Der Digitec-Gründer und St. Galler FDP-Nationalrat, Marcel Dobler, zeigt sich überrascht über das knappe Rennen bei der E-ID. Geschlagen gibt er sich nicht: «Es ist noch alles möglich.»
13:49
«Bei einem knappen Ja muss die Abstimmung wiederholt werden.»
E-ID: Nils Fiechter, Präsident der Jungen SVP Schweiz, fordert eine Wiederholung der Abstimmung bei einem knappen Ja. Die Abstimmungsumfragen im Vorfeld bezeichnet er als «Gugus». Diese seien eine Manipulation der Stimmbevölkerung.
13:34
Dritte Hochrechnung ist da
Der Abstimmungssonntag avanciert zu einem richtigen Krimi. Bei der E-ID steht es nach wie vor 50:50. Der Eigenmietwert wird gemäss der dritten Hochrechnung mit 58 Prozent abgeschafft.
13:08
SP-Meyer: «Es schmerzt.»
Kann ihre Enttäuschung nicht zurückhalten: Die Co-Präsidentin der SP Schweiz und Zürcher Nationalrätin, Mattea Meyer.
Bei der E-ID wird es unerwartet knapp
von PeterBlunschi
Die E-ID steht auf der Kippe, und das überrascht. In den Umfragen deutete kaum etwas auf einen Nein-Trend hin. Namhafte Gegner in der ersten Abstimmung 2021 hatten ins Ja-Lager gewechselt. Die Gegnerschaft hingegen war ein heterogener und zerstrittener Verbund aus Staatskritikern und Netzaktivisten. Eine Erklärung für das drohende Nein könnte ein verbreitetes Misstrauen sowohl gegen den Staat wie die digitale Welt sein, obwohl wir dort immer mehr Spuren hinterlassen, etwa durch das bargeldlose Bezahlen. Viele dürften zudem ein Gefühl von Zwängerei gehabt haben, und das hat schon mancher Abstimmungsvorlage geschadet.
13:03
SVP-Rutz ist hocherfreut: «Das Anliegen war immer breit abgestützt»
Der Präsident des Hauseigentümerverbands Schweiz und Zürcher Nationalrat, Gregor Rutz, hält mit seiner Freude nicht mehr zurück.
13:02
Zweite Hochrechnung ist da
Abschaffung Eigenmietwert: 58 Prozent Ja, 42 Prozent Nein
E-ID: 50 Prozent Ja, 50 Prozent Nein
E-ID: 50 Prozent Ja, 50 Prozent Nein
12:53
Jubel nach erster Hochrechnung
Das Ja-Komitee jubelt über die Abschaffung des Eigenmietwerts.
12:51
«Das ist eine Überraschung»
Der Berner SP-Nationalrat Ueli Schmezer zeigt sich überrascht über das deutliche Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts.
12:40
Mitte-Präsident Bregy ist noch zurückhaltend mit seiner Freude
12:30
Erste Hochrechnung ist da
Abschaffung Eigenmietwert: 57 Prozent Ja, 43 Prozent Nein
E-ID: 50 Prozent Ja, 50 Prozent Nein
Die Mobilisierung auf dem Land sei hoch gewesen, sagt Lukas Golder vom GFS Bern im SRF. Dies sei ein Grund für das Ja bei der Abschaffung des Eigenmietwerts.
E-ID: 50 Prozent Ja, 50 Prozent Nein
Die Mobilisierung auf dem Land sei hoch gewesen, sagt Lukas Golder vom GFS Bern im SRF. Dies sei ein Grund für das Ja bei der Abschaffung des Eigenmietwerts.
12:25
Verhaltene Freude beim Ja-Komitee
Ein klarer Ja-Trend zeichnet sich bei der Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Das Ja-Komitee zeigt verhaltene Freude. Eine Person wagt schon mal ein Siegestänzchen.