Wir waren an der vielleicht wildesten Party des Jahres

Über 500 Kilometer für einen Abend voller Ausserirdischer, Content Creators und Kaffee? Klingt wie ein Fiebertraum — war aber tatsächlich die vielleicht wildeste Party des Jahres. Und wir waren mittendrin.

«Welcome to the Neoverse» – schon der Name der Nescafé-Party in Paris versprach genau die Art gepflegten Wahnsinn, für die wir unsere Laptops sofort zugeklappt haben. Ein TGV, 3 Stunden 40 Minuten und eine Croissant-Snackpause später standen wir vor dem futuristisch beleuchteten «Espace Niemeyer» im 19. Arrondissement. Menschenmengen, Neonlicht, ein paar hüpfende Aliens (ja, wirkliche Aliens) und mittendrin Influencer*innen, Content Creators – und Samuel Étienne, der Mann, der in Frankreich sinnbildlich für Quizdruck steht.

Gefeiert wurde Neo, eine Kaffeemaschine, die aussieht, als käme sie direkt aus dem Raumschiff des nächsten Star-Trek-Reboots. Doch bevor wir uns von der Optik blenden lassen konnten, stellte sich eine entscheidende Frage: Wie viel wissen Influencer eigentlich über Kaffee? Wir beschlossen: Wir wollen es herausfinden.

Das intergalaktische Quiz

Zum Warmwerden wollten wir hören, wie Gäste einen «guten Kaffee» beschreiben. Die Antworten reichten von poetisch bis… sagen wir mal: experimentell. Fredou le Doux verlor sich in einer halbphilosophischen Ode an Textur und Aromadichte. Nico Capone hingegen konzentrierte sich auf das Wesentliche: «der kleine Schaumstreifen am Ende». Kein Einwand von unserer Seite.

Dann hiess es: intergalaktisches Quiz. Der Name war Pflicht, schliesslich liefen überall Leute in Alienkostümen herum. Die tapferen Kandidat*innen kämpften sich Frage für Frage durch - mit mässigem Erfolg, aber maximaler Unterhaltung. Nico Capone, trocken wie ein doppelter Espresso. Ein Höhepunkt:

Was ist Kaffeedomantie?

Hast du noch mehr so Fragen, du Scharlatan, oder was?

Wir nehmen das als höfliche Einladung zum Weiterfragen.👇🏽

Was wissen Influencer über Kaffeedomanie? Video: YouTube/watson News

Doch wir wären nicht wir, wenn wir uns davon einschüchtern liessen. Also ging’s weiter, direkt zur Chefetage der Schwierigkeitsstufe: «Wie nennt man einen Kaffee, der in der Region Rio de Janeiro produziert wird?» Die Antworten? Ein buntes Spektrum zwischen genial, absurd – und absolut falsch. Aber hey, wer lernt schon auf einer Party die richtige Herkunftsbezeichnung für Kaffee? Eben.