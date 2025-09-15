bild: sven germann

Girls’ Weekend am Vierwaldstättersee: 5 Herbst-Erlebnisse für Freundinnen

Der Herbst ist die perfekte Zeit für Quality Time mit deiner besten Freundin. Ob Entspannung, Abenteuer oder einfach gemeinsame Stunden – diese fünf Erlebnisse an der Luzerner Riviera sind ideal für einen Kurztrip.

Bunte Wälder, der Vierwaldstättersee im goldenen Licht und gemütliche Abende im Spa: Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um mit den besten Freundinnen eine Auszeit zu nehmen. Keine Termine, keine Verpflichtungen – nur ihr und viele gemeinsame Momente.

Es gibt wohl kaum einen besseren Ort dafür als die Luzerner Riviera rund um Weggis, Vitznau und Rigi. Die Region verbindet traumhafte Natur mit erstklassigen Wellness-Angeboten, kulinarischen Höhepunkten und besonderen Erlebnissen, die euch durch die kühleren Tage tragen. Hier sind fünf Erlebnisse für eure perfekte Auszeit im Herbst:

Yoga Herbst Festival in Vitznau

Ein ganzes Wochenende voller Achtsamkeit, Bewegung und Gemeinschaft: Beim Yoga Herbst Festival im stilvollen Hotel Vitznauerhof verwandelt sich die Luzerner Riviera in ein Paradies für Körper und Seele. Mehr als 30 Sessions mit 16 internationalen Yoga-Teacher warten auf dich und deine Freundinnen. Auf dem Programm stehen inspirierende Yogaflows, transformative Meditationen, kraftvolles Breathwork, Musik, Tanz und heilsame Rituale. Wer möchte, wagt sich sogar ins erfrischende Eisbaden im See.

Dazu kommen kulinarische Highlights sowie eine Community, die bewusstes Leben und das Miteinander feiert. Hier tankt ihr neue Energie und geniesst die besondere Festival-Atmosphäre direkt am Vierwaldstättersee – eingebettet in eine Kulisse, die kaum schöner sein könnte.

Wellness-Hopping – vier Spas, ein Ticket

Was gibt es Schöneres, als mit den besten Freundinnen den Alltag hinter sich zu lassen? Beim Wellness-Hopping erlebt ihr in drei Tagen die schönsten Spas der Region. Vom Pool mit Seeblick über wohltuende Saunen bis zu exklusiven Ruheräumen – jede Wellness-Oase hat ihren ganz eigenen Charakter.

Das Beste: Zwei Nächte in einem der teilnehmenden Hotels reichen, und schon könnt ihr vier verschiedene Wellness-Welten entdecken.

Girls just wanna have fun – im Vitznauerhof

Manchmal braucht es nur dich, deine beste Freundin und ein bisschen Luxus – und schon fühlt sich die Welt wieder leicht an. Genau dafür gibt es das Package „Girls just wanna have fun“ im Hotel Vitznauerhof.

Zwei Nächte im stilvollen Hotel, Frühstück mit Seeblick und eine wohltuende Massage – fertig ist das perfekte Herbst-Wochenende. Zwischen Spa, Massagen und entspannten Stunden am See bleibt genug Zeit, um einfach mal zu quatschen, zu lachen und eure Freundschaft zu feiern.

Königinnen-Tage im Hotel Rigi Kaltbad

Die Rigi, auch bekannt als „Königin der Berge“, ist der perfekte Ort für ein Wochenende, das sich wie eine kleine Krönung des Alltags anfühlt. Hoch über dem Vierwaldstättersee, umgeben von majestätischen Gipfeln, erwartet euch im Hotel Rigi Kaltbad ein royales Verwöhnprogramm.

Stosst mit einer Flasche Sekt auf das Wochenende an, lasst euch bei einem 6-Gang-Degustationsdinner kulinarisch verwöhnen und freut euch auf kleine Überraschungen. Hier geht es nicht nur um Wellness, sondern um alpine Pracht, majestätische Ausblicke und das Gefühl, wie echte Königinnen durch den Herbst zu schreiten.

Entspannungstage für Freundinnen im Hotel Alexander Gerbi

Wer sich diesen Herbst rundum verwöhnen lassen möchte, ist im Hotel Alexander Gerbi genau richtig. Zwei Nächte in einem Zimmer mit Balkon bieten den perfekten Blick auf den Vierwaldstättersee und die Berge der Zentralschweiz – ideal, um mal richtig abzuschalten.

Höhepunkt des Wochenendes ist das Vitalis Spa: Ganzkörpermassage, Meersalzpeeling und eine Gesichtsbehandlung sorgen für pure Entspannung. Dazu kommen freie Nutzung des Spas, eigener Badeplatz und zahlreiche Rückzugsorte, um Körper und Geist wieder aufzutanken.