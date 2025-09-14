Wolkenfelder, kaum Regen14°
Zukunftsstadt der Vergangenheit: Die dystopische Kunst von Clemens Gritl

A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com

Das war mal unsere Zukunft

«A Future City From the Past» – eine Zukunftsstadt aus der Vergangenheit: Die Werke von Künstler Klemens Gritl zeichnen eine dunkle Vision einer Zukunft, wie wir sie uns einst vorstellten.
14.09.2025, 05:3614.09.2025, 05:36
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Gewaltige Betonkonstruktionen erstrecken sich bis zum Horizont und werfen Schatten über verlassene Autobahnen. Ihre strukturierten Fassaden und pechschwarzen Fenster sind in eine bedrohliche, stille Dunkelheit getaucht. Diese düsteren Schwarzweiss-Landschaften, dominiert von den imposanten geometrischen Strukturen einer brutalistischen Megacity, überwältigen durch ihre kompromisslose Präsenz. Kein Leben, nur Architektur.

A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com

Dies ist die Kunst des deutschen Digitalkünstlers Clemens Gritl. «A Future City From the Past» (eine Zukunftsstadt aus der Vergangenheit) nennt er seine Vision radikal-futuristischer urbaner Dystopien, eine gnadenlose Weiterführung des brutalistischen Dogmas.

Brutalismus
Ein Baustil der Moderne, der ab 1950 Verbreitung fand. Aus dem Modernismus hervorgegangen, gilt er als Reaktion auf die vorherrschende Nostalgie der 1940er. Der Begriff stammt nicht, wie oft angenommen, vom Adjektiv «brutal» ab, sondern von der Kunstbewegung art brut («rohe Kunst») sowie dem béton brut («roher Beton» = Sichtbeton), mit dem der Schweizer Architekt Le Corbusier den sichtbar belassenen Beton an der Unité d’Habitation in Marseille beschrieb. Heute steht der Begriff für einen Architekturstil, der etwa zwischen den 1950ern und 1980ern entstand und geprägt war von der Verwendung von Sichtbeton, der Betonung der Konstruktion, simplen geometrischen Formen und meist sehr grober Ausarbeitung und Gliederung der Gebäude.
infobox image
Die Geisel Library (1970) der University of California, San Diego, entworfen von William Pereira. Bild: WikiCommons
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com

Gritls Kunst vereint Fotografie, CGI (computergenerierte Bilder), CAAD (computergestütztes Architekturdesign), Bildbearbeitung und digitale Malerei. Archaische und neue digitale Techniken werden miteinander verwoben.

A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
«Six Gods – A Homage to Thomas Struth».Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com

Im Gegensatz zu den optimistischen, meist sehr utopischen Zukunftsvisionen, die in der Populärkultur Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschten, zeigt uns Gritl eine alternative, weitaus dystopischere Version. Inspiriert von den radikalen sozialen Visionen der Architektur der Jahrhundertmitte sowie von literarischen Werken wie J.G. Ballards «High-Rise» und Alvin Tofflers «Future Shock» errichten Gritls detaillierte 3D-Computermodelle die architektonischen Möglichkeiten einer imaginären urbanen Zukunft und knüpfen dabei an die dystopischen Atmosphären von Science-Fiction-Filmen wie «Blade Runner» oder «Clockwork Orange» an.

A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com

Die fotorealistische Darstellung lehnt sich stark an die typische Architekturfotografie der 1960er Jahre an. Gritl jedoch verkehrt den Optimismus dieser Ära. Die Monumente werden zu Monstern.

«Die Entscheidung, die Werke in Schwarzweiss zu gestalten, gewährleistet, die Plastizität der brutalistischen Architektur in ihrer reinsten Form darzustellen.»
Clemens Gritl
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
«A Homage to Owen Luder and Rodney Gordon».Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com
A Future City From The Past – German digital artist Clemens Gritl imagines an enigmatic vision of radically aggressive futuristic urban dystopias – a merciless extension of Brutalist dogma. https:/ ...
Bild: clemensgritl.com
Weitere Werke auf ClemensGritl.com.

Eine spezifisch schweizerische Perspektive auf den Brutalismus gibt es u. a. auf heartbrut.com oder Swiss Brutalism.
