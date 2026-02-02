bild: munz

Ein Jahr lang Munz Schoggi? Jetzt gewinnen!

Doch bevor es darum geht, lohnt sich ein Blick zurück. Das Munz Prügeli Weiss, die Schoggi-Banane, die Munz Glückskäfer – kaum eine Marke ist so tief in der Schweizer Schoggi-Kultur verankert wie Munz. Viele verbinden mit Munz nicht nur Schokolade, sondern ganz konkrete Momente: der Mittwochnachmittag, der Gang zum Kiosk und mit dem Sackgeld eine Munz Schoggi-Banane kaufen. Oder der lange erwartete Kindergeburtstag mit den Munz Glückskäfern als Dekoration auf dem Tisch – fast zu schade zum Essen.

Die Produkte des mehr als 170 Jahre alten Schweizer Schoggiherstellers Maestrani und seiner Traditionsmarke Munz sind seit vielen Jahrzehnten im Leben vieler Schweizer:innen verankert. Man wächst mit Munz auf – oft, ohne gross darüber nachzudenken, wer eigentlich dahintersteckt.

Und genau hier beginnt die Geschichte. Munz stellte sich eine Frage, die man einer so traditionsreichen Schoggi-Marke kaum zutrauen würde: Was passiert, wenn man Tradition nicht konserviert, sondern neugierig weiterdenkt?

Schoggi-Tüftler, ein Labor und ziemlich viel Fantasie

Seit Herbst 2025 stehen die Munz Schoggi-Tüftler im Zentrum der Marke. Statt klassischer Markenbotschafter begegnet man hier zwei Figuren mit Ecken, Eigenheiten und Humor. Zwei kreative entwickelte Charaktere, die sehr lebendig verkörpern, wofür Munz steht: Sie vereinen den Berufsstolz und die Handwerkskunst eines Schweizer Chocolatiers mit unkonventionellen Ideen, kreativer Neugier und einem Schuss Humor.

Als liebevoll gestaltete Bühne für die Geschichten der Schoggi-Tüftler verbindet das Munz Schoggi-Labor Elemente aus der Flawiler Erlebniswelt Chocolarium, der «Glücksfabrik von Munz und Minor», mit Einblicken in die Munz Produktionsprozesse. Ergänzt wird das Erlebnis durch fantasievolle Apparaturen und skurrile Details im Stil von Charlie and the Chocolate Factory. Nicht um zu erklären, sondern um erlebbar zu machen, wie Schokolade entsteht – und warum sie manchmal mehr ist als nur süss.

Die Munz Schoggi-Tüftler im TV

Seit über 170 Jahren Schweizer Schokoladentradition. Nun werden die Geschichten neu inszeniert: Drei aufmerksamkeitsstarke TV-Spots und digitale Aktivierungen zeigen, wie sich Herkunft, Handwerk und Fantasie zeitgemäss erzählen lassen.

Die Schoggi-Tüftler verkörpern dabei die vielen Aspekte der Markenidee perfekt: Sie sind digital erschaffen, aber voller Herzblut, Humor und Wärme und erzählen auf ihre Weise, wofür Munz seit jeher steht.

Sie tüfteln, probieren aus, diskutieren, zweifeln – und kommen so der perfekten Schoggi näher. Dabei steht der Schoggi-Tüftler vor allem für Qualität und Tradition mit seinem Fokus auf kontrollierte Rohstoffe, Genauigkeit bei der Rezeptentwicklung, Fokus auf Nachhaltigkeit und Liebe zum Detail.

Die freche Schoggi-Tüftlerin steht vor allem für Pioniergeist und innovative, freche Ideen und ist daher ein grosser Sympathieträger. Sie verkörpert mit ihren unkonventionellen Ideen auch die Fortschrittsfreude von Munz. Zusammen erzählen sie nicht nur eine Markenbotschaft, sondern eine Haltung. Eine, die erklärt, warum Munz nicht nur Schokolade herstellt, sondern Genussmomente schafft, die im Gedächtnis bleiben.

Und vielleicht sind es genau diese kleinen Momente, die zählen. Der Weg zum Kiosk. Das Rascheln des Papiers. Der erste Biss in eine Schoggi-Banane. Und natürlich das kultige Prügeli Weiss.

