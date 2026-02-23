Promotion

Von der Vision zum eigenen Laden: Danielas Gründer-Story

Daniela führt ihren Einrichtungsladen für nordische Wohnaccessoires in Basel mit vielLeidenschaft. PostFinance unterstützt sie dabei, Zahlungen im Laden und online einfach zumanagen und den Überblick über ihre Finanzen zu behalten.

Vom eigenen Laden träumen viele, doch nur wenige setzen diese Vision tatsächlich um.«Einfach machen und nicht warten, bis es perfekt ist», rät Daniela, Gründerin der Interiør Butikin Basel. Für sie war Selbständigkeit nicht das Ziel, sondern Selbstverwirklichung. Ihr war vonAnfang an klar, dass ihr Laden nicht nur Produkte verkaufen, sondern Persönlichkeit undLeidenschaft widerspiegeln sollte. Sorgfältig kuratierte Wohnaccessoires und Dekorationenmit Geschichte machen ihr Sortiment einzigartig.

Der Schritt in die Selbstständigkeit war kein Sprung ins kalte Wasser, sondern gut überlegt.Sicherheit spielte für Daniela eine zentrale Rolle. Bevor sie ihr Geschäft voll aufbaute, behieltsie ihre bisherige Anstellung, um die Fixkosten zu decken. Diese wohlüberlegteVorgehensweise gab ihr den nötigen Rückhalt, um den Laden Schritt für Schritt aufzubauenund gleichzeitig die Kontrolle zu behalten.

Als Einzelgründerin trägt Daniela viele Rollen. Sie ist Einkäuferin, Verkäuferin,Marketingspezialistin und Finanzchefin in einem. Während ihr das kreative Arbeiten und dieKundenberatung viel Freude bereiten, ist die Administration eher ein notwendiges Übel.Buchhaltung, Mehrwertsteuer und Zahlungseingänge müssen jedoch stimmen, denn Fehlerkosten Geld und Energie.

Um den Überblick zu behalten, setzt Daniela von Anfang an auf die Produkte und Services vonPostFinance. Im Laden sorgt das PostFinance-Zahlterminal für schnelle, kontaktloseZahlungen. Kund:innen können unkompliziert mit allen gängigen Zahlungsarten wiePostFinance Card, Mastercard, Visa oder TWINT bezahlen, während die Beträge automatischauf das Geschäftskonto gebucht werden. «Bei der Buchhaltung läuft schon sehr vielautomatisch», sagt Daniela. Kein umständliches Erfassen, keine Verzögerungen.

Daniela betreibt auch einen Onlineshop, in dem ihre Kund:innen sicher und schnell mitPostFinance Pay bezahlen können. Mit der PostFinance App hat Daniela ihre Finanzenjederzeit und von überall aus im Blick. Diese zentrale Steuerung spart nicht nur Zeit, sondernreduziert auch den mentalen Stress.

Die Nutzung der PostFinance-Produkte bedeutet für Daniela weniger administrative Hürdenund mehr Raum für das Kerngeschäft. Sie kann sich auf das konzentrieren, was für siewirklich zählt: zufriedene Kund:innen, schöne Produkte und die Weiterentwicklung ihresGeschäfts.