Diese 5 Geheimtipps am Wasser kennt (noch) fast niemand

Du willst im Sommer was erleben – aber nicht schon wieder in dieselbe Badi wie letztes Jahr? Dann aufgepasst: Diese fünf Orte in der Zentralschweiz liefern dir Wasserabenteuer, die du so noch nicht auf dem Radar hattest.

Vom karibisches Urlaubsfeeling bis zum Dampfschiff-Dinner: Beim Seen-Hopping in der Region Luzern-Vierwaldstättersee wartet ein Wasserabenteuer nach dem anderen auf dich. Und das Beste: Das nächste Erlebnis ist oft nur ein paar Wellen entfernt, sodass du ganz entspannt neue Lieblingsplätze entdecken kannst.

Gewinne traumhafte Sommerpreise

Lust auf unvergessliche Tage am Wasser? Dann mach mit beim Sommer-Gewinnspiel von Luzern Tourismus. Verlost werden Preise im Gesamtwert von über 3000 Franken – darunter Tickets für legendäre Erlebnisse am See, Übernachtungen im charmanten Hotel und eines von zwanzig exklusiven Luzern-Badetüchern. Jetzt hier mitmachen!

Und hier kommen die fünf Geheimtipps, für einen unvergesslichen Sommer:

Caribbean Village – Karibikflair am Sempachersee

Du brauchst Ferien, aber keine Zeit für die Karibik? Kein Problem – im Caribbean Village in Nottwil kommt das Urlaubsgefühl direkt zu dir. Zwischen bunten Hütten, Palmen und Sand unter den Füssen lässt es sich herrlich abschalten. Die gemütliche Beachbar serviert Cocktails wie Caipirinha oder Cuba Libre – perfekt für einen lauen Sommerabend am Wasser. Wer mehr Action will, kann sich ein SUP schnappen oder beim Windsurfen den See erkunden. Ein entspannter Kurzurlaub direkt vor der Haustür.

Wasserbike Ennetbürgen – Biken auf dem See

Mountainbike war gestern – jetzt geht es aufs Wasser. In Ennetbürgen wartet ein Sommerabenteuer der besonderen Art: Statt auf Trails trittst du hier mit einem Wasserbike übers glitzernde Blau des Vierwaldstättersees. Ob klassisches Bike, gemütliches Liegerad oder sportliches Tandem – die Auswahl ist gross und der Fahrspass garantiert. Ideal für Familienausflüge, romantische Dates oder einfach mal was Neues. Und ganz nebenbei geniesst du eine Seesicht, die es so nicht mal vom Ufer aus gibt.

Schloss Hallwyl – Mittelalter zum Anfassen

Nur wenige Schritte vom Hallwilersee entfernt liegt eines der schönsten Wasserschlösser der Schweiz: das Schloss Hallwyl. Umgeben von Wassergräben und mittelalterlichen Türmen fühlt man sich sofort in eine andere Zeit versetzt. Das Schloss blickt auf über 800 Jahre Geschichte zurück. Und das Schlossmuseum zeigt dir nicht nur den Schlossalltag vergangener Zeiten, sondern auch spannende Details zur Tabak- und Strohproduktion, die im Seetal einst boomte. Danach lohnt sich ein Stopp im idyllischen Schlosshof mit Café – perfekt für einen kurzen Kaffee.

Legends of Lake Lucerne – Dampfschiff trifft Dinner

Für diesen Ausflug brauchst du keinen Badeanzug, sondern Appetit und Neugier. Bei Legends of Lake Lucerne gehst du für fünf Stunden an Bord des historischen Dampfschiffs Gallia – und begibst dich auf eine kulinarische und kulturelle Reise quer über den Vierwaldstättersee. Serviert wird ein regionales 5-Gänge-Menü mit fein abgestimmten Spezialitäten aus der Zentralschweiz. Zwischen den Gängen erfährst du auf unterhaltsame Weise spannende Mythen, Geschichten und Legenden rund um den See – etwa vom Drachen auf dem Pilatus oder von der sagenhaften Entstehung der Rütliwiese.

Seepark Lungern – Badi mit Bergblick

Wenn du eine charmante Alternative zur Stadt-Badi suchst, wirst du im Seepark Lungern fündig. Hier badest du im türkisblauen See mit direktem Blick auf die Berge, mietest ein SUP oder Pedalo und entspannst auf grosszügigen Liegewiesen. Für Action sorgen ein Wassertrampolin, ein Floss, eine Rutschbahn und ein Sprungturm – perfekt für Familien oder alle, die es gerne etwas lebendiger mögen. Wer lieber an Land bleibt, spielt eine Runde Minigolf oder Pingpong. Und wenn der kleine Hunger kommt? Dann wartet das gemütliche Badi-Bistro mit Glacé, Snacks und kühlen Getränken.

