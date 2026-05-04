Ohne viel dafür tun zu müssen: Diese unnötigen Bankgebühren kannst du dir ab sofort sparen. bild: valiant bank ag

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Warum du dir Bankgebühren ganz entspannt sparen kannst

Gebühren fürs Bankkonto sind so ein Ding. Ein paar Franken hier, ein paar dort. Fällt kaum auf, tut kaum weh. Also nimmt man es einfach hin. Dabei könnte man ganz einfach darauf verzichten und somit gut Geld sparen.

Es gibt Dinge im Leben, die man einfach bezahlt, ohne gross darüber nachzudenken. Beispielsweise die Liefergebühren für einen Burger an einem verkaterten Sonntag, obwohl eigentlich noch Essen im Kühlschrank wäre. Aber die Lust zu kochen fehlt.

Oder das Abo für einen neuen Streamingdienst, der genau an diesem Sonntag wie gerufen kommt. Man zahlt, binget die Serie durch und vergisst, dass man weiterhin Gebühren zahlt.

Passiert schneller, als man denkt

Über solche Kosten diskutiert man nicht gross. Sie sind einfach da. Und sie schaffen es erstaunlich gut, sich jeden Monat still und leise von deinem Konto zu verabschieden. Was auch zu diesen eher unauffälligen Geldfressern gehört: Bankgebühren.

Oft weiss man gar nicht so genau, wofür man da eigentlich zahlt. Fürs Konto? Für die Karte? Vielleicht fürs Abheben oder fürs Zahlen im Ausland? Die Gebühren summieren sich einfach nebenbei ohne grosses Aufsehen. Und genau das macht sie so unnötig.

Es geht auch gratis

Genau hier setzt das Lila Set von Valiant an. Die Idee dahinter ist simpel: ein Bankpaket, das die wichtigsten Dinge abdeckt, ohne dass du dafür bezahlen musst.

Du bekommst ein Privatkonto und eine Debit Mastercard® und kannst deinen Alltag ganz normal regeln: zahlen, Geld abheben, online einkaufen. Der Unterschied liegt im Detail, denn für das Konto fallen keine Gebühren an. Und auch bei Einkäufen im Ausland oder in internationalen Online-Shops entstehen keine Zusatzgebühren.

bild: valiant bank ag

So flexibel wie dein Alltag

Gleichzeitig bleibst du flexibel. Statt ein fixes Paket zu nehmen, das vielleicht nur halb zu dir passt, funktioniert das Lila Set eher wie ein Baukasten.

Du startest mit der kostenlosen Basis und entscheidest selbst, ob du zusätzliche Leistungen brauchst. Eine Kreditkarte, weitere Konten oder weltweit gebührenfrei Bargeld beziehen? Kannst du alles ergänzen, musst du aber nicht.

Auch der Einstieg ist bewusst unkompliziert gehalten: Das Konto lässt sich in wenigen Minuten online eröffnen. Mit der Valiant App, E-Banking und TWINT hast du deine Finanzen jederzeit im Griff. Und wenn du doch mal Unterstützung brauchst, gibts zusätzlich persönliche Beratung.

Also, warum eigentlich noch für etwas zahlen, das es auch gratis gibt? Eben.