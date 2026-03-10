Bild: Shutterstock

6 Sex-Mythen - und die perfekten Sextoys dazu

Kennt ihr das? Da redet ihr im Jahr 2026 offen übers Vorspiel, G-Punkt, Lust und Sexualität, aber irgendwie bleiben offene Fragen und Unsicherheiten trotzdem bestehen. Kein Wunder! Auch in unserer aufgeklärten Gesellschaft geistern noch jede Menge Mythen über Sexualität herum. Zeit, dem ein Ende zu setzen!

Egal ob in geselligen Frauen- oder Männerrunden, beim Brunch unter guten Freunden oder mit der Partnerin oder dem Partner: Sprechen wir über Sex, Vorlieben, Lust oder Fantasien, geistern auch 2026 – nach etlichen Jahren der sexuellen Befreiung und Aufklärung – unzählige Mythen über Sexualität herum.

Schluss damit! Hier kommen die harten Fakten und zur allgemeinen Luststeigerung gleich ein paar passende Sextoys. 😉

6 Sex-Mythen im Faktencheck

Hinz und Kunz haben mehr Sex als ich!

«Alle anderen haben öfter Sex als ich!» Dieser Irrglaube hält sich unabhängig von Geschlecht und Alter hartnäckig in unseren Köpfen. Fakt ist, unser aller Sexleben hat in den letzten Jahren etwas an Schwung verloren. Die Gründe sind bisher noch ungeklärt. Waren es 2003 noch 2,3-mal Sex pro Woche, kamen bei einer «Blick»-Umfrage im Jahr 2023 1000 befragte Personen aus der Romandie im Schnitt noch auf 1,4-mal Sex pro Woche. Andere Befragungen zeigten ähnliche Entwicklungen.

Statt dich mit anderen zu vergleichen, solltest du dich fragen, ob deine Lust und Bedürfnisse befriedigt werden oder nicht. Und solltest du gerade auf dem Trockenen sitzen, sorgen gute Sextoys für intensiven Solo-Sex.

Für Frauen: Der Womanizer Next mit der 3D-Pleasure-Air-Funktion hebt den klitoralen Orgasmus auf ein neues Level. Dank 3D-Pleasure-Air passt sich der Womanizer Next deiner Körperbewegung, Intensität und Erregungskurve an. Dadurch erlebst du organisch wirkende Empfindungen, die sich anfühlen wie echte, pulsierende Saugbewegungen.

Für Männer: Der Arcwave Ion 2 gehört auf jede Sex-Bucket-List. Er ist der weltweit erste Stroker mit Pleasure-Air-Technologie, die auf pulsierenden Luftwellen basiert. Sie stimulieren gezielt die Lustrezeptoren an der Eichel, was zu unglaublich kraftvollen Orgasmen führen kann.

Enthaltsamkeit steigert die Lust

Die gute Nachricht vorweg: Enthaltsamkeit musst du dir nicht antun! Paartherapeuten und Sexologinnen sind sich diesbezüglich ziemlich einig. Für guten Sex spielt es keine Rolle, wie lange wir darauf verzichten. Im Gegenteil: Längere Abstinenz kann sogar die Libido beeinträchtigen. Wir vergessen quasi, wie gut sich Sex und Orgasmen anfühlen.

Statt auf Enthaltsamkeit können Paare ihre gemeinsame Sexualität weiterentwickeln und den We-Vibe Chorus Pro ferngesteuerten Paarvibrator ausprobieren. Er kombiniert die Wave-Technologie für sinnliche Stimulation der Klitoris mit den tiefen G-Punkt-Vibrationen.

Mehr Lust und Vorspiel verspricht die Amorana Geschenkbox «Violette Verführung». Die edle Geschenkbox enthält ein Bondage-Geschenkset, luststeigernde Pralinen, den Womanizer Next Pleasure Air Auflegevibrator und ein Fläschchen Amorana Love, ein auf wasserbasiertes Gleitgel. Oder ihr stöbert gemeinsam durch unsere Fun-Artikel mit Sex-Spielwürfeln und -Karten, Date-Night-Süssigkeiten und aphrodisierender Schokolade.

Nicht jede Vagina hat einen G-Punkt

Tatsächlich gehen die wissenschaftlichen Befunde hier auseinander – vielleicht, weil wir eigentlich von einer Zone und nicht einem Punkt sprechen müssten. Fakt ist: Die Zone etwa drei bis fünf Zentimeter vom Eingang der Vagina in Richtung Bauchdecke gilt als hoch erogen und wird als G-Zone beschrieben. Und wie könnte es anders sein? Für die perfekte Stimulation gibt es entsprechende Sextoys.

Ladies aufgepasst: Der Womanizer Next Duo sorgt für doppelte Stimulation! Er verbindet die Womanizer 3D-Pleasure-Air-Technologie für die Klitoris mit der vibrierenden G-Punkt-Vibration. Dank der verschiedenen Intensitätsstufen bietet der Womanizer Next Duo praktisch unendliche Variationsmöglichkeiten. Das Beste: Die Doppelstimulation sorgt für intensivere, langanhaltende Orgasmen. Nebst dem Womanizer Next Duo kann Frau auch mit dem Lovense Lush 4 ihrem G-Punkt Aufmerksamkeit und Freude schenken. Das kompakte Vibro-Ei mit seinem leistungsstarken Motor erzeugt tiefe, intensive Vibrationen und liegt dank der geschwungenen G-Curve-Form perfekt an deinem G-Punkt – oder besser deiner G-Zone.

Männer haben mehr Lust und wollen mehr Sex als Frauen

Dieser Mythos hält sich so hartnäckig, wie er falsch ist. Tatsächlich hat die Gleichberechtigung auch ihren Weg ins Schlafzimmer gefunden. Das Resultat: Männer und Frauen besitzen eine ähnlich starke Libido. Umgekehrt kann das Lustempfinden unabhängig vom Geschlecht durch körperliche oder psychische Belastungen gestört werden. Dieser dumme Mythos führt leider dazu, dass sich Männer oftmals sexuell unter Druck gesetzt fühlen.

Gerade in Paarbeziehungen kann es helfen, dem Gegenüber den benötigten sexuellen Freiraum zu lassen und den Druck rauszunehmen.

In solchen Phasen der Beziehung spricht nichts dagegen, sich mit dem Womanizer Next Duo oder als Mann mit dem Arcwave ION 2 zu vergnügen und sich lustvoll zu verwöhnen. Wer sagt eigentlich, dass dies nicht auch den gemeinsamen Sex erfrischen kann?

Geplanter Sex ist prüde und langweilig

Falsch, falsch, falsch! Gerade der getimte Geschlechtsverkehr kann unheimlich gut sein. Studien zeigen, dass sich die Qualität häufig sogar verbessert, wenn Paare den Sex planen. Denn dann nehmen Leistungsängste ab, man spricht eher über Begehren und No-Gos und schafft meist eine entspannte, angenehme Atmosphäre.

Probiert es aus und plant mit eurer Partnerin oder eurem Partner ein prickelndes Sex-Date zum Beispiel mit der Amorana Geschenkbox «Violette Verführung». Schliesslich kann Planung auch bedeuten, zu experimentieren. Oder ihr überrascht eure Liebste oder euren Liebsten mit den herzförmigen und selbstredend luststeigernden Pralinen von Lovehoney by playmate.

Übrigens: Auch Dessous können dir helfen, im Schlafzimmer experimentierfreudiger zu werden. Sie lassen dich in eine andere Rolle schlüpfen fern von Alltagssorgen und gegebenen Rollenmustern. Gleichzeitig können sexy Dessous das Selbstbewusstsein steigern. Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall.

Guter Sex hängt von der Technik ab

Jein. Guter Sex ist lernbar und mit jeder Partnerin oder jedem Partner kann sich die Definition von gutem Geschlechtsverkehr ändern. Das A und O für guten Sex ist, dass ihr euch selbst und eure Bedürfnisse gut kennt. Und das lernen wir nicht selten mithilfe von Selbstbefriedigung. So finden wir heraus, welche Bewegungen uns anturnen und welche erogenen Zonen besonders sensibel sind. Wir lernen auch, was bei uns weniger gut funktioniert und all diese Dinge können wir dem Gegenüber später kommunizieren.

Eine Hilfe kann beispielsweise der Womanizer Next Duo oder für Männer der Arcwave ION 2 sein. So könnt ihr in eurem Tempo und im für euch passenden Setting eure Sexualität erkunden und erlebt womöglich die eine oder andere lustvolle Überraschung.

Wenn ihr in eurer Paarbeziehung auch mal wegkommen möchtet von alten Trampelpfaden, inspiriert euch die Amorana Geschenkbox «Violette Verführung» zum lustvollen Experimentieren. Und wer weiss, vielleicht ergibt sich daraus eine ganz neue «Technik» für euren Geschlechtsverkehr.