Mit diesen Ausflügen holst du das Beste aus dem Frühling

Entdecke die Schweiz mit unseren Touren entspannt entlang einer ÖV-Verbindung. Von süssen Versuchungen bis zu charmanten Altstädten: Geniess die Anreise ohne Parkplatzsuche und steig einfach aus, wo es dir gefällt.

Tour 1:

Süssigkeiten, Natur und Wellness, La Gruyère kann alles.

Gönn dir eine Auszeit von Broc bis Charmey. Entdecke Schweizer Geschmack, unberührte Natur und Wohlbefinden im Herzen von La Gruyère. Der perfekte Ausflug für dich und deine Familie oder Freundesgruppe in einer der schönsten Regionen der Schweiz.

Maison Cailler

Starte deinen Tag in Broc mit einer sinnlichen Tour durch das Maison Cailler. Erlebe die Geschichte der Schweizer Schokolade hautnah und degustiere dich durch die Kreationen der Chocolatiers. Der Zug von Bern bringt dich innerhalb 1 Stunde und 18 Minuten direkt nach Broc-Chocolaterie. Mit dem RailAway-Angebot Explore’n’Rail Maison Cailler profitierst du von attraktiven Rabatten.

Spaziergang zum See von Montsalvens

Entdecke den malerischen Montsalvens-See bei Charmey. Fahre die kurze Strecke nach Broc-Village mit dem Zug und steige dort in den Bus 260 bis zur Haltestelle Châtel-sur-Montsalvens, Rest. Von dort führt dich eine leichte, dreistündige Wanderung von 9 Kilometer rund um den See mit herrlichem Bergpanorama. Im Frühling zeigt sich die Route mit blühender Natur und angenehmen Temperaturen von ihrer schönsten Seite.

Staudamm am See von Montsalvens.

Der Spaziergang bringt dich zum beeindruckenden Staudamm Montsalvens – ein Pionierbauwerk aus dem Jahr 1921 und die erste europäische Staumauer mit doppeltem Gewölbe. Mit seiner Höhe von 55 Metern und dem geschwungenen Design ist er nicht nur technisches Meisterwerk, sondern auch ein fotogener Blickfang.



Die Hängebrücke von Montsalvens.

Die Wanderung führt dich ebenfalls zur 60 Meter langen Hängebrücke, die 15 Meter über dem Montsalvens-See schwebt. Geniesse den Panoramablick auf die umliegenden Berge und das Wasser unter dir – aber Achtung, Einheimische nennen sie auch «Gwagglibrücke».

Bains de la Gruyère

Erholung für nach deiner Rundwanderung: Entspanne in den 34°C warmen Wassern der Gruyère-Bäder. Der Bus 260 bringt dich in nur 5 Minuten zur Haltestelle Charmey (Gruyère), Corbettaz. Von hier erreichst du Les Bains de la Gruyère in wenigen Minuten zu Fuss. Ob Hammam, Sauna oder Massage, hier erholst du dich inmitten der Natur mit Blick auf die Freiburger Voralpen.

Tour 2:

Fünf Ausflugsjuwele zwischen Limmat und Aare

Entdecke die Highlights entlang der S-Bahn zwischen Zürich und Aarau! Tauche ein in die fantastische Skulpturenwelt des Bruno Weber Parks, erlebe Nachhaltigkeit in der Umwelt Arena und wandere durch idyllische Auenlandschaften. In Lenzburg wartet das inspirierende Stapferhaus direkt am Bahnhof, bevor du in Aaraus charmanter Altstadt mit bunten Giebeln und Cafés entspannst. Eine abwechslungsreiche Reise für Natur- und Kulturliebhaber.

Bruno Weber Park

Entdecke den Bruno Weber Park in Dietikon – ein einzigartiges Kunstwerk mit faszinierenden Skulpturen und bunten Mosaiken. Perfekt für kreative Auszeiten mit Familie oder als Kunstfan. Reise von Zürich mit der S-Bahn nach Dietikon und nimm dann den Bus 325 bis «Dietikon, Weinberg».

Umwelt Arena

Nur einen Halt weiter mit der S-Bahn lockt die Umwelt Arena Schweiz. Erlebe hautnah, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz funktionieren. Entdecke interaktive Ausstellungen und Workshops, die dir zeigen, wie du unseren Planeten schützen kannst. Vom Bahnhof Killwangen-Spreitenbach nimmst du dafür die Limmattalbahn bis «Spreitenbach, Shoppi Tivoli».



Wanderung nach Bremgarten

Fahre mit der S-Bahn von Killwangen-Spreitenbach in nur 5 Minuten bis Mellingen Heitersberg. Von dort erwartet dich eine traumhafte 3½-stündige Wanderung nach Bremgarten. Entdecke entlang der Reuss idyllische Auenlandschaften, Sandstrände und Feuerstellen. Halte Ausschau nach Bibern, Nachtigallen und Eisvögeln. Ziel ist die mittelalterliche Altstadt von Bremgarten.

Museum Stapferhaus

Gleich am Bahnhof Lenzburg erwartet dich das Stapferhaus. Hier erlebst du Ausstellungen zu aktuellen Gesellschaftsfragen. Tauche noch bis Ende Oktober in das Thema «Hauptsache gesund» ein und entdecke die fliessenden Grenzen zwischen gesund und krank. Eine Ausstellung, die zum Nachdenken anregt.

Altstadt Aarau

Unsere Reise endet in Aarau. Die Kantonshauptstadt verzaubert mit einer charmanten, autofreien Altstadt voller historischer Gebäude und bunter Giebel. Bei Sonnenschein sitzt du in den Cafés und Bars draussen. Besuch das Kunstmuseum oder schlendere entlang der Aare. Hier findest du die perfekte Mischung aus Kultur und Geselligkeit.

Tour 3:

Naturschätze und Stadtperlen zwischen Zürich und dem Rhein.

Entdecke die abwechslungsreiche Region zwischen Zürich und Schaffhausen: vom Vogelparadies Neeracherried über das malerische Rheinufer bei Eglisau und den imposanten Rheinfall bis zur Erkerstadt Schaffhausen. Diese Tour verbindet unberührte Natur mit historischen Städten – bequem mit dem ÖV erreichbar.

BirdLife-Naturzentrum Neeracherried

Dieses Naturoase erreicht du von Zürich aus mit der S-Bahn via Oberglatt und dann mit dem Bus nach Ried b. Neerach, Riedacher. Entdecke ein Paradies für Vögel, Amphibien und Insekten. Via Steg gehts zu den Beobachtungshütten, wo du Eisvögel und Kiebitze beobachten kannst. Auf dem idyllischen Naturpfad hörst du Frösche quaken und Nachtigallen singen.

Reben von Eglisau bis Rafz

Mit der S-Bahn erreichst du Eglisau von Oberglatt in nur 14 Minuten. Schlendere durch die historische Altstadt mit ihren charmanten Läden oder erkunde den Weinwanderweg. Im Ortsmuseum Weierbach erfährst du spannende Geschichten über Falschmünzer, während du auf der Rheinschifffahrt zur Tössegg vielleicht sogar Biber entdeckst.

Rhyality Immersive Art Hall in Neuhausen am Rheinfall

In nur 18 Minuten bringt dich die S-Bahn von Eglisau nach Neuhausen am Rheinfall. Direkt über Europas grösstem Wasserfall wartet die Rhyality Immersive Art Hall – ein einzigartiges Multimedia-Erlebnis. In den beeindruckenden immersiven Shows begibst du dich auf eine Reise durch fantastische Bildwelten und magische Orte – ein eindrucksvolles Erlebnis für die ganze Familie.

Wanderung von Büsingen nach Schaffhausen

Mit dem Zug nach Schaffhausen und weiter mit dem Schiff nach Büsingen gelangst du zum Start deiner aussichtsreichen Wanderung. Entdecke die malerische Uferlandschaft und lass dich vom blaugrün schimmernden Rhein verzaubern und bis zurück nach Schaffhausen führen. Von der Büsinger Höhe geniesst du eine atemberaubende Fernsicht über die sanften Hügel.

Schaffhauser Altstadt

Endstation Schaffhausen: Erlebe die charmante Kantonshauptstadt mit ihren 171 Erkern und historischen Fassaden. Schlendere durch die verwinkelten Gässchen, besuche gemütliche Cafés und entdecke vielseitige Geschäfte. Von der markanten Festung Munot bis zu den interessanten Museen bietet Schaffhausen zahlreiche Highlights für einen gelungenen Tagesausflug.

