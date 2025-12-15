bild: Saastal Tourismus AG

Promotion

Finde deine perfekte Auszeit in Saas-Fee & gewinne eine Übernachtung für zwei

Ob Sunrise Skiing Fonduegondel oder beim Schlitteln magische Kristalle sammeln: Im Saastal warten so viele einmalige Abenteuer auf euch, dass ihr am besten erstmal unseren Persönlichkeitstest macht – für die beste Winterauszeit ever!

Bevor du gleich eine tiefenpsychologische Selbsterkenntnis hast, solltest du folgende Fakten über die Region Saas-Fee/Saastal wissen.

Schneevergnügen von November bis April

Die Skiregion Saas-Fee/Saastal wird bereits im November zum Schweizer Schneemekka und bleibt es bis weiiiit in den Frühling hinein. Hier, auf bis zu 3'600 Metern über Meer, bieten die Pisten noch alles, was das Wintersportherz begehrt, selbst wenn im Flachland bereits wieder an den Waschbrettbäuchen gefeilt wird.

Von 18 Viertausendern umgeben, bietet die einzigartige Berg- und Gletscherlandschaft ein atemberaubendes Panorama und sagenhafte 150 Kilometer Pistenvergnügen.

bild: Saastal Tourismus AG

Schnelle Anreise und Mid-Week Special

Und das Beste: Mit dem öV bist du sogar von Zürich aus in gerade mal drei Stunden in Saas-Fee. Das Dorf selbst ist autofrei, weshalb Gäste hier besonders gut abschalten und eine Auszeit vom hektischen Alltag nehmen können.

bild: Saastal Tourismus AG

Gut zu wissen: Während der Saison gibt es immer wieder das Mid-Week Special! Zwischen Sonntag und Freitag bieten ausgewählte Unterkünfte vergünstigte Übernachtungen an und du erhältst 10 Prozent Rabatt auf den Skipass.

Gewinne eine Übernachtung für zwei

Oder vielleicht ist eher dies hier das Beste: Saas-Fee/Saastal Tourismus verlost eine Übernachtung für zwei Personen inklusive 2 Tagesskipässe. Füll einfach das Teilnahmeformular nach dem Selbsttest aus.

bild: Saastal Tourismus AG

So, und nun zum grossen Orakel, das dir sagt, wie deine perfekte persönliche Auszeit in Saas-Fee/Saastal aussieht. Beantworte einfach die 7 Fragen.

7 Fragen Saas-Fee Orakel Das grosse Orakel, das dir sagt, wie deine perfekte persönliche Auszeit in Saas-Fee/Saastal aussieht. Beantworte einfach die 7 Fragen.