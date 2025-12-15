wechselnd bewölkt
Abschaffung der 1. Klassen bei den SBB: Das steckt hinter der Petition

Blick in die 1. Klasse im ersten rundum erneuerten IC2000-Intercity-Zug, praesentiert von der SBB am Donnerstag, 31. Januar 2019 in Olten. Einige der IC2000-Zuege der SBB sind seit 20 Jahren im Einsat ...
Die 1. Klasse ist oft fast leer, während die Züge der 2. Klasse voll besetzt sind.Bild: KEYSTONE

Petition will die 1. Klasse im öffentlichen Verkehr abschaffen – das steckt dahinter

Keine Zweiklassen-Gesellschaft mehr im öffentlichen Verkehr – das fordert eine aktivistische Bewegung junger Menschen. Mit ihrer Forderung stehen sie nicht alleine da.
15.12.2025, 14:3615.12.2025, 14:36

Pendlerinnen und Pendler kennen diese Situation nur zu gut: Sie steigen in einen überfüllten Zug, stehen dreissig Minuten lang und sehen hinter einer automatischen Tür, dass der 1.-Klasse-Wagen beinahe leer ist.

Nun will der junge Verkehrs-Club (jungVCS) der Schweiz der 1. Klasse an den Kragen: Um mehr Platz zu schaffen, soll sie komplett abgeschafft werden.

Obwohl ein Ticket in der 1. Klasse fast doppelt so teuer ist, werde die 1. Klasse von der 2. Klasse subventioniert, heisst es in der Petition. Der jungVCS stützt sich dabei auf interne SBB-Dokumente: Pro genutztem Platz erziele die 2. Klasse 1,7-mal mehr Einnahmen als die 1. Klasse. Die Petition hat innerhalb eines Monats bereits mehrere tausend Unterschriften erhalten.

Junge Menschen wollen 1. Klassen-Abschaffung

Mit ihrer Forderung stehen sie nicht allein: Laut einer repräsentativen Umfrage von Demoscope sprechen sich 60 Prozent der jungen Menschen zwischen 15 und 34 Jahren für die Abschaffung der 1. Klasse im öffentlichen Verkehr aus.

Die Schweizerischen Bundesbahnen befassen sich derzeit nicht mit dem Thema. «Die erste Klasse muss weiterhin angeboten werden, da sie den Bedürfnissen von Kunden entspricht, die mehr Komfort, Ruhe oder ein angenehmeres Reiseerlebnis wünschen», so die SBB gegenüber Blue News.

