Bild: Anton Unkovic / ITB

Promotion

Erlebe Traumferien auf der schönsten Halbinsel Kroatiens

Die Magie der kroatischen Halbinsel Istrien wird dich in ihren Bann ziehen. Idyllische Meeresbuchten, malerische Bergdörfer, lauschige Inseln und Kulturstätten aus längst vergangenen Zeiten lassen dich den Alltag schneller vergessen, als du auf drei zählst. PS: Das feine Essen haben wir noch gar nicht erwähnt.

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Istrien ist eine Traumdestination. Die kroatische Halbinsel bietet eine magische Mischung aus Kultur, Kulinarik und Natur mit unzähligen Stränden und Inselchen. Die Küstenstadt Pula im Süden dient dir dabei als perfekte Startdestination, um die Halbinsel zu erkunden. Doch bevor wir uns das gleich im Detail anschauen, sei betont, dass sich dieser phänomenale Flecken Erde sogar für einen Kurztrip lohnt, denn dank der Flugverbindung liegt Istrien praktisch direkt vor deiner Haustür.

bild: Igor Zirojevic / ITB

Die Destination im Flugmodus

Zürich – Pula 660 km, Flugzeit 1 Std., Flughafen PUY

Beste Reisezeit: Mai bis September



In Pula entdeckst du Zeitzeugen aus längst vergangenen Tagen

Pula, die grösste Stadt Istriens, ist zugleich das kulturelle Zentrum der Region. Dabei gilt das beinahe 2’000 Jahre alte römische Amphitheater, die Arena von Pula, als Wahrzeichen dieser historischen Stadt. Im Sommer pulsiert hier das Nachtleben mit Konzerten und Theateraufführungen.

bild: Getty images

Der Augustinertempel und der Triumphbogen in der Altstadt bilden das Tor zur beliebten Einkaufsmeile. Der Stadtmarkt mit seiner berühmten Markthalle lädt zum Schmökern und Bummeln ein. In der Altstadt findest du auch die Festung Kaštel, die auf der Ruine einer mittelalterlichen Burg erbaut wurde.

Gastro-Tipp: Lass dich im Restaurant Vodnjanka kulinarisch verwöhnen. Das authentische Lokal gilt unter Einheimischen als eines der besten Restaurants der Stadt.

bild: Julien Duval / ITB

Hier findest du weitere Restauranttipps zu Pula.

Auf zu den malerschien Bergdörfern!

Pittoreske Bergdörfer findest du in Istrien nahezu auf jedem Hügel oder Berg. Oprtalj etwa bietet nebst den lauschigen Gässchen, venezianischen Palästen und kleinen Geschäften, einen der schönsten Panorama-Blicke Istriens.

Besonders empfehlenswert für einen historischen Tagesausflug ist das mittelalterliche Bergdorf Hum. Es gilt als die kleinste Stadt der Welt. Der Durchgang durch das doppelte Eingangstor aus dem 12. Jahrhundert bietet bereits ein kleines Highlight. Am Stadtplatz befindet sich auch die Kirche Maria Himmelfahrt, die auf dem ehemaligen Kastell von Hum erbaut wurde.

bild: Julien Duval / ITB

Kulinarik-Tipp: Nur 15 Autominuten von Oprtalj entfernt liegt Motovun mit dem berühmten Trüffelwald. Die frische istrische Trüffelpasta ist ein kulinarisches Erlebnis, das im Konoba «Pod Voltom» in Motovun authentisch, um nicht zu sagen himmlisch, schmeckt.

Einer schöner als der andere: Die Strände Istriens

Als Halbinsel umgeben von Inselchen ist Istrien wie geschaffen für sportliche oder faulenzige Badeferien. Rund um Pula findest du eine Auswahl an Kiesel- und Feinkieselstränden, abenteuerlich anmutenden Felsenstränden oder Badebuchten. Ein besonderes Badevergnügen bietet dir die Mini-Halbinsel Verudela im Süden von Pula, die mit dem Bus super erreichbar ist. Hier ist der flache Ambrela Strand perfekt für Familien geeignet. Es lassen sich Liegen und Sportgeräte mieten. Ganz in der Nähe ist der Havajka Strand – beliebt bei sportlichen Touris und Einheimischen.

Bild: Enrico Furnari / EyeEm

Klassischen Sandstrand mit türkisblauem Wasser bietet der Strand Bijeca in Medulin zehn Kilometer südlich von Pula. Allerdings ist er bei Einheimischen wie auch Touristinnen und Touristen sehr gefragt.

Du brauchst mehr Badeinspiration? Dann findest du hier weitere Strand-Empfehlungen.

bild: Anton Unkovic / ITB

Schnorchel-Tipp: Die Bucht Punta Uljeva liegt östlich von Medulin und ist dank der abwechslungsreichen Unterwasserwelt im flachen Meer ein beliebter Schnorchelspot.

In den Konobas schlemmt’s sich zu zweit besser!

Bevor du gleich deine Koffer packst, sei dir noch eine letzte kulinarische Empfehlung ans Herz gelegt! Istrien ist bekannt für seine vielen rustikalen Konobas. Die traditionell und meist familiengeführten kroatischen Tavernen bieten authentische regionale Spezialitäten. Nebst dem weissen Trüffel, lokalem Olivenöl und der beliebten Polenta, gehören fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte oder der legendäre istrische Rohschinken dazu. Viele Konobas bieten entsprechende Grillplatten oder Apéroplatten für zwei Personen. So kannst du alles probieren.

bild: Danijel Bartolic / ITB

Musst-see: Der Brijuni Nationalpark mit seinen 14 Inseln liegt ein Steinwurf nördlich von Pula und ist mit seiner unberührten Natur ein Highlight. Nebst der Landschaft gibt es auch einige historische und archäologische Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Am besten lässt sich der Nationalpark beim Inselhopping per Segelschiff erkunden.