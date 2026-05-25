Die San Antonio Spurs gleichen im Playoff-Halbfinal der NBA gegen Oklahoma City Thunder aus. Die Texaner gewinnen das vierte Spiel der Best-of-7-Serie deutlich 103:82.
Victor Wembanyama überragte dabei einmal mehr alle. Mit 33 Punkten verbuchte der Franzose die mit Abstand meisten Zähler der Partie. «Wir haben einfach das getan, was getan werden musste», sagte Wembanyama. Es sei nichts Aussergewöhnliches gewesen.
Zur Pause hatten die Titelverteidiger bereits einen Rückstand von 12 Zählern und kamen auch danach nicht mehr richtig zurück. «Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen. Das ist nun schon das zweite Spiel in Folge, in dem sie als die Aggressoren aufgetreten sind», sagte Liga-MVP Shai Gilgeous-Alexander, der für Oklahoma 19 Punkte sammelte.
San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team der regulären Saison in der NBA, gewonnen. Spiel fünf der Serie findet am Dienstagabend Ortszeit in Oklahoma City statt. (sda/dpa)
Victor Wembanyama überragte dabei einmal mehr alle. Mit 33 Punkten verbuchte der Franzose die mit Abstand meisten Zähler der Partie. «Wir haben einfach das getan, was getan werden musste», sagte Wembanyama. Es sei nichts Aussergewöhnliches gewesen.
Zur Pause hatten die Titelverteidiger bereits einen Rückstand von 12 Zählern und kamen auch danach nicht mehr richtig zurück. «Sie haben uns gleich zu Beginn direkt ins Gesicht geschlagen. Das ist nun schon das zweite Spiel in Folge, in dem sie als die Aggressoren aufgetreten sind», sagte Liga-MVP Shai Gilgeous-Alexander, der für Oklahoma 19 Punkte sammelte.
San Antonio hat in dieser Saison nun sechs von neun Partien gegen Oklahoma City, das beste Team der regulären Saison in der NBA, gewonnen. Spiel fünf der Serie findet am Dienstagabend Ortszeit in Oklahoma City statt. (sda/dpa)