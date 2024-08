Kondensmilch macht die Glacé und das Leben süss. bild: adobe stock

Was Kondensmilch alles kann: Glacé-Tipp & allerhand Exotisches

Je nach Jahrgang hast du dein Sackgeld nicht am Kiosk, sondern in der Migros verschleudert. Kondensmilch garantierte – direkt aus der Tube geschleckt - langanhaltenden Zuckerschock. Das Tubendesign ist geblieben, die Ideen für den Einsatz in der Sommerküche haben sich weiterentwickelt.

🍨 Glace und Kondensmilch

Kondensmilch eignet sich hervorragend zur Produktion von Glacé zu Hause. Sie deckt viele Zutaten für eine cremige, sämige Glace ab. Glacémaschine brauchst du keine. Zutaten nur wenige.

So geht’s

Kondensmilch-Glacé (in 10 Minuten zubereitet)



☕ Kaffee und Kondensmilch

Wer das Glück hat, Vietnam schon einmal bereist zu haben, wird es ganz sicher kennen. Cà phê trứng heisst dieses feine Getränk, das sich zwischen Kaffee und Dessert nicht entscheiden kann. Hilft gegen Ferien-Ende-Blues.

Vietnamesischer Eierkaffee (Cà phê trứng) (in 10 Minuten zubereitet)

🍋 Limette und Kondensmilch

Die Reise geht weiter nach Brasilien. Dort wird sie getrunken, die Limonade aus Kondensmilch, Limette und crushed Ice. Weisst du wie sie in Brasilien genannt wird? Limonada Suica, muss also gut sein 😊.

Brasilianische Limonade (in 10 Minuten zubereitet)

Lust auf mehr süsse Fakten zur Kondensmilch und auf mehr Rezepte