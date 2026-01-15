Low Carb = unsexy? Mythos, sagen wir. bild: swissmilk/ki

Auf diese 3 Low-Carb-Mythen fällst du ab jetzt nicht mehr rein

Wenn du bisher dachtest, Low Carb heisst einfach keine Kohlenhydrate und weniger Spass, dann lies mal das hier. Wer weiss, vielleicht entdeckst du das Ganze noch als gesunden Jahresstart für dich. Man weiss ja nie.

Mythos 1: Low Carb kann doch gar nicht gut schmecken.

Hier nur ein Gegenbeweis: Der Vegi-Low-Carb-Held Okonomiyaki. Jepp, das Komplizierteste an diesem Gericht ist die Aussprache, versprochen. Was in unserer Swiss-Style-Variante des japanischen Pfannkuchens steckt? Gemüse, Magerquark, Eier und auch Mehl. Hä, Mehl? Ja und das ist absolut «erlaubt», siehe Mythos 2.



Hier aber erst mal der Link zum Rezept für Okonomiyaki.



Und zu mega vielen anderen mega feinen Low-Carb-Ideen



Mythos 2: Low Carb heisst Verzicht auf Carbs.

Du liebst Brot und Pasta? Darfst du auch und darfst du sogar essen. Logisch, bei Low Carb ist kein pastaüberladener Teller vorgesehen. Aber: Eine kleine Portion Carbs liegt immer drin. Low Carb ist eben nicht NO Carb. Und wenns für dich passt, legen wir dir Vollkorn ans Herz. Wegen der Nahrungsfasern, Vitamine, Mineralstoffe usw. Unsere Erfahrung bei Pasta: Nicht alle schmecken allen, aber jede:r findet eine Vollkornpasta, die schmeckt.

Mythos 3: Low Carb kann doch gar nicht sattmachen.

Ja aber eben doch. Denn du lässt nicht einfach die Carbs weg, sondern passt alles etwas an, was da auf deinem Teller liegt. Drauf kommen z. B. hochwertige, satt machenden Proteine wie Hüttenkäse, Quark, Eier oder auch Hülsenfrüchte. Achtung aber bei Hülsenfrüchten: Sie enthalten auch Kohlenhydrate. Damit deine Mahlzeit auch wirklich Low Carb bleibt, solltest du jetzt nicht zusätzlich noch Pasta oder Kartoffeln dazu auf den Teller mehr schaufeln. Sondern z. B. lieber Hüttenkäse, Tofu oder Ei.



Was auf deinen Teller kommen kann, aufs Gramm genau, und weitere Low-Carb-Infos gibts hier.



Bist du mehr Typ:in visuell? Dann schau mal hier, wie dein Low-Carb-Teller grob aussehen könnte:

